وزير العدل: 5 آلاف مدان من الرعايا الأفغان في السجون الإيرانية حاليا

وأضاف وزير العدل الإيراني اليوم السبت، خلال لقائه نظيره الأفغاني 'عبد البصير أنور' في مقر وزارة العدل انه يوجد عدد ملحوظ من الرعايا الأفغان المدانين في السجون الإيرانية بسبب الجرائم ذات الصلة بتعاطي المخدرات.

وأضاف آوايي، ان البلدين يرتبطان بحدود مشتركة طويلة وان ايران تستضيف حاليا عددا كبيرا من الأفغان يتمتعون بخدمات صحية وتعليمية جيدة في ايران وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد علي ان يكون تواجد هؤلاء قانونيا لكي يتمكنوا من التمتع بحقوق وخدمات أفضل.

كما نوه آوايي الي الكثير من القواسم الثقافية واللغوية والدينية المشتركة بين إيران وأفغانستان مؤكدا ان الأرضية مؤاتية لتعزيز العلاقات الثنائية وتوثيقها بين البلدين في شتي المجالات.

وتابع، انه يوجد حاليا حوالي ألف مدان من الرعايا الأفغان في سجون محافظات كرمان وإصفهان والمحافظة المركزية وفارس وخراسان الرضوية وسيستان وبلوجستان ومن الضروري أن تتم إجراءات نقلهم وفقا لما هو معهود.

وقد وصل عبد البصير أنور والوفد المرافق له صباح اليوم الي طهران وكان في إستقباله مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والشؤون الدولية 'محمود عباسي'.

إنتهي**أ م د**س.ر

