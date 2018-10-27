المرجع السيد محمد سعيد الحكيم يشارك الجموع المليونية بالسير لأداء زيارة الاربعين

وتكتض جميع الطرق المؤدية الي محافظة كربلاء المقدسة بملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه الموالين لسيد الشهداء الامام الحسين (عليه السلام) لاداء الزيارة الاربعينية، وسط اجراءات امنية مشددة.

وأكد مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (أرنا) ان آخر احصائية سجلت لغاية اليوم السبت لاعداد الزائرين الوافدين الي العراق بلغت مليون و300 الف زائر اكثرهم من الجمهورية الاسلامية الايرانية، وان العدد في تزايد كبير مع قرب زيارة الاربعين.

واضاف، ان مداخل كربلاء المقدسة تغص بالملايين من عشاق الامام الحسين (عليه السلام) الذين قصدوا المدينة المقدسة مشيا علي الاقدام ومن كل بقاع الارض لأداء زيارة الاربعين.

انتهي ع ص**س.ر

