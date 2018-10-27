المرجع السيد محمد سعيد الحكيم يشارك الجموع المليونية بالسير لأداء زيارة الاربعين

بغداد/27 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- شارك المرجع الديني الكبير اية الله العظمي السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)، اليوم السبت، الجموع المليونية بالزيارة الراجلة والمسير صوب قبلة الاحرار كربلاء المقدسة لاداء زيارة الاربعين .

وتكتض جميع الطرق المؤدية الي محافظة كربلاء المقدسة بملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه الموالين لسيد الشهداء الامام الحسين (عليه السلام) لاداء الزيارة الاربعينية، وسط اجراءات امنية مشددة.
وأكد مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (أرنا) ان آخر احصائية سجلت لغاية اليوم السبت لاعداد الزائرين الوافدين الي العراق بلغت مليون و300 الف زائر اكثرهم من الجمهورية الاسلامية الايرانية، وان العدد في تزايد كبير مع قرب زيارة الاربعين.
واضاف، ان مداخل كربلاء المقدسة تغص بالملايين من عشاق الامام الحسين (عليه السلام) الذين قصدوا المدينة المقدسة مشيا علي الاقدام ومن كل بقاع الارض لأداء زيارة الاربعين.
انتهي ع ص**س.ر



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المرجع السيد محمد سعيد الحكيم يشارك الجموع المليونية بالسير لأداء زيارة الاربعين

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