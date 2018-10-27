الخطوط الجوية العراقية: نقل نحو 30 الف زائر إلي مطارات البلاد خلال الخمسة ايام الماضية

بغداد/27 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلنت الخطوط الجوية العراقية قيامها بنقل نحو 30 الف زائر إلي مطارات البلاد خلال الـ 5 ايام الماضية .

وذكر مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية ميران فريد في بيان صحفي، اليوم السبت، ان 'أسطول الناقل الوطني العراقي متواصل في عملية نقل زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) من مختلف القطاعات إلي مطارات البلاد'.
وأضاف فريد ان 'اعداد الرحلات اخذت تتصاعد تدريجيا بسبب الطلب المتزايد،حيث بلغ عدد الرحلات منذ يوم 22 ولغاية يوم امس 26 تشرين الاول/اكتوبر نحو 150 رحلة جوية قدمت من بيروت وطهران ومشهد والمنامة والكويت وكراتشي ودوسلدروف واسطنبول ومومباي وغيرها'.
واكد ان 'هذه الرحلات نقلت علي متنها قرابة 30 الف زائر إلي مطارات بغداد والنجف الاشرف والبصرة بغية وصولهم إلي مدينة كربلاء المقدسة لأداء زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)'.
واشار الي ان 'الخطوط الجوية العراقية استعدت مبكرا لهذه الزيارة المليونية واستنفرت جميع طائراتها للمساهمة في نقل الزائرين إلي مدينة كربلاء المقدسة'.
وفي ذات السياق اعلن وزير النقل العراقي عبد الله لعيبي باهض، اليوم السبت، عن 'زج 800 حافلة وباص لخدمة زائري ابا الاحرار الامام الحسين (عليه السلام) علي محور بغداد- كربلاء المقدسة'.
وقال باهض في بيان صحفي، اليوم السبت، انه 'تم تعزيز اسطول حافلات الشركة باعداد اضافية لخدمة زوار الاربعين بين قطوعات مدينة كربلاء المقدسة ليصل جهد الشركة الي اكثر من 800 باص وحافلة متنوعة السعات خاصة بزيارة الاربعينية'.
واضاف ان 'الشركة عززت اعدد اضافية من الحافلات مع بدء ذروة الزيارة كما تم توجيه مفارز الشركة بضرورة موازنة اعداد الحافلات بين قطعي 54 و 290 للحفاظ علي مستوي الانسيابية والمرونة العالية في حركة النقل'.
يذكر ان الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود العراقية اعلنت مسبقا عن تسخير كل الجهود والامكانيات لخدمة ونقل زوار ابا الاحرار الامام الحسين (عليه السلام).
انتهي ع ص**س.ر



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الخطوط الجوية العراقية: نقل نحو 30 الف زائر إلي مطارات البلاد خلال الخمسة ايام الماضية

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