تحالف البناء: رئاسة البرلمان العراقي تسلمت مشروعا بشأن التواجد العسكري الأجنبي

بغداد/27 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- كشف النائب عن تحالف البناء احمد الكناني, اليوم السبت, عن تسلم رئاسة مجلس النواب لمشروع نيابي بشأن إنهاء التواجد العسكري الاجبني من العراق, مؤكدا أن الحكومة المقبلة ملزمة بحفظ سيادة البلاد.

وقال الكناني في تصريح صحفي، إن 'مشروعا نيابيا قدم إلي رئاسة مجلس النواب لبحث اهمية التواجد الاجنبي العسكري في العراق ومن اجل تقليصه سيما بعد تحرير العراق من دنس الارهاب وتحقيق النصر'.
واضاف ان 'القوات الاجنبية استقدمت في عهد الحكومة السابقة دون التصويت عليها من قبل مجلس النواب'، داعيا 'الحكومة الحالية إلي ضرورة انهاء التواجد العسكري الاجنبي او برام اتفاق امني باشراف نيابي'.
واشار الكناني الي ان 'التواجد الأجنبي في العراق لم يعد له فائدة بعد اعادة تأهيل القوات المسلحة وقدرتها علي مواجهة الارهاب ودحره'.
انتهي ع ص**س.ر



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تحالف البناء: رئاسة البرلمان العراقي تسلمت مشروعا بشأن التواجد العسكري الأجنبي

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