تحالف البناء: رئاسة البرلمان العراقي تسلمت مشروعا بشأن التواجد العسكري الأجنبي

وقال الكناني في تصريح صحفي، إن 'مشروعا نيابيا قدم إلي رئاسة مجلس النواب لبحث اهمية التواجد الاجنبي العسكري في العراق ومن اجل تقليصه سيما بعد تحرير العراق من دنس الارهاب وتحقيق النصر'.

واضاف ان 'القوات الاجنبية استقدمت في عهد الحكومة السابقة دون التصويت عليها من قبل مجلس النواب'، داعيا 'الحكومة الحالية إلي ضرورة انهاء التواجد العسكري الاجنبي او برام اتفاق امني باشراف نيابي'.

واشار الكناني الي ان 'التواجد الأجنبي في العراق لم يعد له فائدة بعد اعادة تأهيل القوات المسلحة وقدرتها علي مواجهة الارهاب ودحره'.

انتهي ع ص**س.ر

