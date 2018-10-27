تصدير أكثر من 193 ألف طن من البضائع عبر جمارك محافظة شيراز

وأضاف 'خداداد رحيمي' السبت في تصريح لـ 'إرنا'، أن تصدير منتج اليوريا شهد زيادة بنسبة 58٪ بالمئة من حيث الوزن و67٪ المئة من حيث القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي يمكن أن تكون جودة المنتج وتسويق التجار في المحافظة سببا لزيادة التصدير، وخاصة إلي دول جنوب الخليج الفارسي.

وتابع 'رحيمي' : إن سلع الصادرات والتي تشمل منتجات الألبان ومعجون الطماطم والسوائل ومساحيق الغسيل واليوريا والتمر والأسمنت والصخر الصحي والبلاط ودقيق القمح والسجاد، يتم تصديرها بشكل رئيسي إلي العراق وأفغانستان والإمارات وقطر والكويت وألمانيا والهند وتركيا وباكستان وإندونيسيا.

وقال مدير عام جمارك محافظة فارس، أن إجمالي كمية البضائع المصدرة من المحافظة في العام الماضي بلغت أكثر من 200 ألف طن، وبقيمة 248 مليون دولار؛ مضيفا أن معظم هذه السلع يتم تصديرها إلي دول مثل ألمانيا وتركيا وقطر والإمارات والكويت والهند وإندونيسيا أفغانستان والعراق وسوريا.

وأضاف رحيمي، ان حجم الاستيراد في محافظة فارس شهد خلال الاشهر السبعة الاولي من العام الحالي، شهد تراجعا بنسبة 11 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

واوضح، انه تم خلال هذه الفترة استيراد ما يبلغ الـ 11 الف و608 طنا من البضائع بقيمة 58 مليونًا و195 ألفًا و240 دولارًا إلي البلاد عبر جمارك فارس؛ وذلك من دول الصين والإمارات وألمانيا وتركيا وبولندا وكوريا الجنوبية السويد وباكستان وسويسرا وإيطاليا.

إنتهي**ح ح/ح ع**

