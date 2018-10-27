الحشد الشعبي يعزز اجراءاته الامنية بقوات اضافية وطائرات مسيرة لتأمين زيارة الاربعين

بغداد/27 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أعلنت مديرية العمليات المركزية للحشد الشعبي، اليوم السبت، تعزيز قيادة قاطع عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي بقوات إضافية وطائرات مسيرة بهدف زيادة تأمين الحماية لزوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقالت المديرية في بيان لها اليوم إن 'مديرية العمليات المركزية للحشد الشعبي عززت قيادة قاطع عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي بقوات مجهزة بمختلف الأسلحة لتأمين الحماية لزوار أربعينية الأمام الحسين (عليه السلام) وتفويت اي فرصة محتملة للعدو'.
وأضاف البيان، أن 'الجهود تضمنت ايضا ادخال الطائرات المسيرة لمراقبة الجو ورصد اي حركة مشبوهة، فضلا عن تعزيز الجهد الاستخباري وتبادل المعلومات'، لافتة إلي 'وجود تنسيق عالي المستوي بين الحشد الشعبي وبقية صنوف القوات الأمنية'.
من جانب آخر عثرت قوات الحشد الشعبي في قيادة عمليات سامراء المقدسة علي مشجب للأسحلة المختلفة ضمن القاطع يعود لعصابات داعش الارهابية.
وقال القيادي صفاء التميمي في تصريح صحفي، 'بعد معلومات إستخباراتية دقيقة حصلت عليها استخبارات الحشد عن مكان المشجب توجهت قوة من الحشد يرافقها قوة من الجيش العراقي للمكان وتم مصادرة الأسلحة وإخلاءها من مكانها'.
انتهي ع ص**س.ر



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الحشد الشعبي يعزز اجراءاته الامنية بقوات اضافية وطائرات مسيرة لتأمين زيارة الاربعين

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