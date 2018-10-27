نقل الاف الزوار الايرانيين الي كربلاء المقدسة

وقال رئيس اللجنة الساندة ومسؤول القاطع الجنوبي لنقل زوار المناسبات الدينية في وزارة الإعمار والاسكان العراقية بشير الجنديل الخزاعي في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، ان 'كوادر وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة تواصل عملها ليلا ونهارا لنقل زوار اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

واضاف ، انه 'تم تخصيص ٦٠٠ آلية لنقل جميع الزوار ، كما تم نقل الآف الزوار الايرانيين الي محافظة كربلاء المقدسة لأداء زيارة الاربعينية'.

واشار الخزعلي الي ان 'عملية نقل الزوار تسير بانسيابية عالية دون وجود اي معوقات تحول دون تقديم الخدمات اللازمة لهم' .

انتهي ع ص**س.ر

