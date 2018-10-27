الرئيس روحاني: لدينا جيران جيدون واصدقاء كثر

وقال الرئيس روحاني في كلمته التي القاها امام مجلس الشوري الاسلامي خلال تقديمه لاربعة وزراء جديد لنيل الثقة من المجلس، قال ان امريكا بوصفها جفاء وخيانة كبري، تقف اليوم بوجه الشعب الايراني. لقد اظهرت امريكا انها ليست تعارض الحكومة والنظام في ايران فحسب بل هي تعارض ايران والشعب الايراني ايضا، وان كان الامر ليس كذلك، فلم تفرض العقوبات في كل موقع؟ لماذا حظر الدواء والمواد الغذائية؟ لذلك فان امريكا هي بلا شك العدو الكبير للشعب الايراني وليست عدوا للحكومة والنظام في ايران فقط.



وقال رئيس الجمهورية في جانب اخر من كلمته ان احتياطياتنا من السلع الاساسية لم تكن في اي وقت مضي بهذا الحجم والمستوي الذي هي عليه اليوم. ان مستودعاتنا مليئة اليوم بالسلع الاساسية.

واكد ان احتياطاتنا من العملة الاجنبية اليوم هي اكثر من السنوات الماضية، مجمل الإحتياطي منها وكذلك الاحتياطي من العملة الورقية الصعبة.

واضاف اننا حققنا الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات والسلع، وسنحقق هذا الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الاخري في المستقبل. لقد حققنا الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح وهذا غير مسبوق في تاريخ ايران خلال العقود المنصرمة.

وتابع اننا نتمتع بالاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة وفي قطاعي الغاز الكاز. وفي البنزين سنحقق الاكتفاء الذاتي خلال الاشهر المقبلة ان هذا يعني النمو الاقتصادي.

انتهي ** 1718

