الرئيس روحاني: لدينا جيران جيدون واصدقاء كثر

طهران/27 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – قال رئيس الجمهورية حسن روحاني اليوم السبت انه في مقابل امريكا، فان لدينا جيرانا جيدين واصدقاء كثر بمن فيهم روسية والصين والهند والاتحاد الاوروبي وبعض الدول الافريقية ودول امريكا اللاتينية، هي دول اصدقاء لنا ويجب التعامل والتعاطي معها.

وقال الرئيس روحاني في كلمته التي القاها امام مجلس الشوري الاسلامي خلال تقديمه لاربعة وزراء جديد لنيل الثقة من المجلس، قال ان امريكا بوصفها جفاء وخيانة كبري، تقف اليوم بوجه الشعب الايراني. لقد اظهرت امريكا انها ليست تعارض الحكومة والنظام في ايران فحسب بل هي تعارض ايران والشعب الايراني ايضا، وان كان الامر ليس كذلك، فلم تفرض العقوبات في كل موقع؟ لماذا حظر الدواء والمواد الغذائية؟ لذلك فان امريكا هي بلا شك العدو الكبير للشعب الايراني وليست عدوا للحكومة والنظام في ايران فقط.

وقال رئيس الجمهورية في جانب اخر من كلمته ان احتياطياتنا من السلع الاساسية لم تكن في اي وقت مضي بهذا الحجم والمستوي الذي هي عليه اليوم. ان مستودعاتنا مليئة اليوم بالسلع الاساسية.
واكد ان احتياطاتنا من العملة الاجنبية اليوم هي اكثر من السنوات الماضية، مجمل الإحتياطي منها وكذلك الاحتياطي من العملة الورقية الصعبة.
واضاف اننا حققنا الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات والسلع، وسنحقق هذا الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الاخري في المستقبل. لقد حققنا الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح وهذا غير مسبوق في تاريخ ايران خلال العقود المنصرمة.
وتابع اننا نتمتع بالاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة وفي قطاعي الغاز الكاز. وفي البنزين سنحقق الاكتفاء الذاتي خلال الاشهر المقبلة ان هذا يعني النمو الاقتصادي.
انتهي ** 1718



برچسب ها

سياسي

روحاني

اصدقاء ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الرئيس روحاني: لدينا جيران جيدون واصدقاء كثر

معظم المشاهدات

أمام جمعة النجف يهزأ بمطالبة البحرين والسعودية ادراج الحرس الثوري ضمن لائحة الارهاب

أمام جمعة النجف يهزأ بمطالبة البحرين والسعودية ادراج الحرس الثوري ضمن لائحة الارهاب

ظريف يدعو للمزيد من تسهيل الظروف لزوار الاربعين في الحدود العراقية

في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي

ظريف يدعو للمزيد من تسهيل الظروف لزوار الاربعين في الحدود العراقية

ديلي بيست`: عسيري التقي ترامب وممثلا إسرائيليا بواشنطن

ديلي بيست': عسيري التقي ترامب وممثلا إسرائيليا بواشنطن

امير عبد اللهيان: زيارة نتنياهو لعمان بعيدة كل البعد عن حكمة السلطان

امير عبد اللهيان: زيارة نتنياهو لعمان بعيدة كل البعد عن حكمة السلطان

اميركا انتهكت بنودا من معاهدة الصداقة مع ايران

رئيس محكمة لاهاي:

اميركا انتهكت بنودا من معاهدة الصداقة مع ايران

أحدث الأخبار

5 قتلي جراء انهيار جدار قيد البناء في `كهريزك` بجنوب طهران

5 قتلي جراء انهيار جدار قيد البناء في 'كهريزك' بجنوب طهران

وزير العدل: 5 آلاف مدان من الرعايا الأفغان في السجون الإيرانية حاليا

وزير العدل: 5 آلاف مدان من الرعايا الأفغان في السجون الإيرانية حاليا

فيلم ايراني يحرز المركز الاول في مهرجان ايطاليا للافلام القصيرة

فيلم ايراني يحرز المركز الاول في مهرجان ايطاليا للافلام القصيرة

المرجع السيد محمد سعيد الحكيم يشارك الجموع المليونية بالسير لأداء زيارة الاربعين

المرجع السيد محمد سعيد الحكيم يشارك الجموع المليونية بالسير لأداء زيارة الاربعين

الخطوط الجوية العراقية: نقل نحو 30 الف زائر إلي مطارات البلاد خلال الخمسة ايام الماضية

الخطوط الجوية العراقية: نقل نحو 30 الف زائر إلي مطارات البلاد خلال الخمسة ايام الماضية

موضوعات مرتبط