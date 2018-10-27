'الحسین یجمعنا' تجسید للوحدة والتآلف بین الشعبین الایرانی والعراقی

كربلاء المقدسة / 27 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا –تؤكد الانباء من كربلاء المقدسة حیث التجمع الملیونی لزوار ابی الاحرار الامام الحسین (علیه السلام)، ان شعار 'الحسین یجمعنا' اصبح محط اهتمام ولقی ترحیبا واسعا وتجسیدا للتماسك والوحدة والتآخی بین محبی اهل البیت (علیهم السلام) بمختلف جنسیاتهم ولاسیما ابناء الشعبین الشقیقین الایرانی والعراقی.

وفی سیاق متصل افاد مراسل 'ارنا' فی العراق، ان انطلاقة شعار 'الحسین یجمعنا' كان علي صعید جماهیری واسع بما یشمل مواقع التواصل الاجتماعی وبما یفنّد الشائعات التی ادّعت 'تراجع عدد الزوار الایرانیین خلال مراسم اربعینیة استشهاد الامام الحسین (ع) فی هذا العام' وذلك علي خلفیة التقلبات الاخیرة فی سوق العملة الصعبة داخل البلاد؛ وایضا المساعی الرامیة الي بث الفرقة والخلافات بین المسلمین وزوار الامام الحسین (ع) فی هذه المناسبة العظمي.
واكد ناشطون عراقیون من خلال مقاطع فیدیو نشروها فی مواقع التواصل الاجتماعی، اكدوا علي انه لایوجد شیء قادر علي ان یفرق بین الشعبین الایرانی والعراقی؛ واصفین مناسبة الاربعین الخالدة بانها فرصة لتعزیز اواصر المحبة والتماسك بین الشعبین الشقیقین.
وعلي غرار الشعب العراقی، لقی شعار 'الحسین یجمعنا' ترحیبا واسع النطاق فی ایران ایضا؛ واكد الزوار الایرانیون بدورهم علي التماسك والمودة مع اخوانهم العراقیین.
وانطلاقا من كل ذلك، فقد اختارت لجنة الاربعین الحسینیة (علیه السلام) فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة شعار 'الحسین یجمعنا' لیكون شعار مراسم الاربعین لهذا العام.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سیاسی

الحسین یجمعنا

الوحدة والتآلف

الشعبین الایرانی والعراقی

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

معظم المشاهدات

أمام جمعة النجف يهزأ بمطالبة البحرين والسعودية ادراج الحرس الثوري ضمن لائحة الارهاب

أمام جمعة النجف يهزأ بمطالبة البحرين والسعودية ادراج الحرس الثوري ضمن لائحة الارهاب

ظريف يدعو للمزيد من تسهيل الظروف لزوار الاربعين في الحدود العراقية

في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي

ظريف يدعو للمزيد من تسهيل الظروف لزوار الاربعين في الحدود العراقية

ديلي بيست`: عسيري التقي ترامب وممثلا إسرائيليا بواشنطن

ديلي بيست': عسيري التقي ترامب وممثلا إسرائيليا بواشنطن

امير عبد اللهيان: زيارة نتنياهو لعمان بعيدة كل البعد عن حكمة السلطان

امير عبد اللهيان: زيارة نتنياهو لعمان بعيدة كل البعد عن حكمة السلطان

اميركا انتهكت بنودا من معاهدة الصداقة مع ايران

رئيس محكمة لاهاي:

اميركا انتهكت بنودا من معاهدة الصداقة مع ايران

أحدث الأخبار

سفير ايران في الفلبين: الجمهورية الإسلامية تنادي بحوار الأديان وتدعم السلام

سفير ايران في الفلبين: الجمهورية الإسلامية تنادي بحوار الأديان وتدعم السلام

5 قتلي جراء انهيار جدار قيد البناء في `كهريزك` بجنوب طهران

5 قتلي جراء انهيار جدار قيد البناء في 'كهريزك' بجنوب طهران

وزير العدل: 5 آلاف مدان من الرعايا الأفغان في السجون الإيرانية حاليا

وزير العدل: 5 آلاف مدان من الرعايا الأفغان في السجون الإيرانية حاليا

فيلم ايراني يحرز المركز الاول في مهرجان ايطاليا للافلام القصيرة

فيلم ايراني يحرز المركز الاول في مهرجان ايطاليا للافلام القصيرة

المرجع السيد محمد سعيد الحكيم يشارك الجموع المليونية بالسير لأداء زيارة الاربعين

المرجع السيد محمد سعيد الحكيم يشارك الجموع المليونية بالسير لأداء زيارة الاربعين

موضوعات مرتبط