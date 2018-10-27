'الحسین یجمعنا' تجسید للوحدة والتآلف بین الشعبین الایرانی والعراقی

وفی سیاق متصل افاد مراسل 'ارنا' فی العراق، ان انطلاقة شعار 'الحسین یجمعنا' كان علي صعید جماهیری واسع بما یشمل مواقع التواصل الاجتماعی وبما یفنّد الشائعات التی ادّعت 'تراجع عدد الزوار الایرانیین خلال مراسم اربعینیة استشهاد الامام الحسین (ع) فی هذا العام' وذلك علي خلفیة التقلبات الاخیرة فی سوق العملة الصعبة داخل البلاد؛ وایضا المساعی الرامیة الي بث الفرقة والخلافات بین المسلمین وزوار الامام الحسین (ع) فی هذه المناسبة العظمي.

واكد ناشطون عراقیون من خلال مقاطع فیدیو نشروها فی مواقع التواصل الاجتماعی، اكدوا علي انه لایوجد شیء قادر علي ان یفرق بین الشعبین الایرانی والعراقی؛ واصفین مناسبة الاربعین الخالدة بانها فرصة لتعزیز اواصر المحبة والتماسك بین الشعبین الشقیقین.

وعلي غرار الشعب العراقی، لقی شعار 'الحسین یجمعنا' ترحیبا واسع النطاق فی ایران ایضا؛ واكد الزوار الایرانیون بدورهم علي التماسك والمودة مع اخوانهم العراقیین.

وانطلاقا من كل ذلك، فقد اختارت لجنة الاربعین الحسینیة (علیه السلام) فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة شعار 'الحسین یجمعنا' لیكون شعار مراسم الاربعین لهذا العام.

انتهي ** ح ع

