ارتفاع حجم صادرات الفاكهة بنسبة 17٪ خلال ستة أشهر

طهران/ 27 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - أعلنت جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن تصدير مليون و 138 ألف طن من جميع أنواع الفاكهة والحمضيات بقيمة 741 مليون دولار، في النصف الأول من العام الإيراني الحالي (بدأ 21 مارس)، والتي نمت بنسبة 17٪ عن العام الماضي.

وفي النصف الأول من هذا العام، بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية للبلاد، أكثر من 56 مليونا و 644 طنا من البضائع بقيمة 23 مليار دولار .
تعتبر الفواكه والخضراوات من بين أصناف التصدير في البلاد، وتبين مقارنة تصدير الفواكه أنه علي الرغم من الحظر المفروض علي تصدير بعض الفواكه بسبب الطلب المحلي، فقد شهدنا دائما زيادة في صادراتها. ووفقا لإحصائيات الجمارك، فقد نمت صادرات الفواكه والخضروات بنسبة 17 ٪ وصادرات الخضروات بنسبة 98 ٪ في النصف الأول من هذا العام.
في الأشهر الستة الأولي من العام الماضي، فقد تم تصدير 974 ألف طن من الفاكهة بمبلغ 633 مليون دولار و 732 ألف طن من الخضروات بقيمة 221 مليون دولار.
ومن النقاط المثيرة للاهتمام في تصدير الفواكه، تصدير قشر البطيخ المستخدم في صناعات مثل المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل ، ويظهر فحص أرقام إحصاءات الجمارك أن باكستان وأذربيجان وأرمينيا وأفغانستان وتركيا والعراق وقطر وجورجيا وألمانيا والمملكة المتحدة من الدول المستوردة لهذه المنتجات.
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ارتفاع حجم صادرات الفاكهة بنسبة 17٪ خلال ستة أشهر

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