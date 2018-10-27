رئيس الجمهورية: ايران انتصرت علي امريكا في محكمة لاهاي مرتين

طهران/27 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – قال رئيس الجمهورية حسن روحاني ان ايران انتصرت في محكمة العدل الدولية بلاهاي علي امريكا مرتين خلال الاشهر الاخيرة، مرة عندما فشلت امريكا في رايها بان المحكمة لا تملك الاختصاص للبت في الدعوي الايرانية والثانية عندما اصدرت المحكمة قرارا لصالح ايران.

واضاف الرئيس روحاني الذي كان يتحدث اليوم السبت امام مجلس الشوري الاسلامي خلال جلسة تقديم اربعة وزراء جدد، ان رئيس محكمة العدل الدولية كان قد ندد بصراحة بامريكا قبل ايام أمام الجمعية العامة للامم المتحدة.

وتابع رئيس الجمهورية ان المرة الثالثة حصلت خلال الاسابيع الماضية خلال قضية قانونية، احتجزت فيها اموال ايرانية تقدر بستة مليارات دولار، في ايطاليا. وقد انتصر ممثلو ايران علي امريكا في المحكمة العليا، وتم تحرير هذه الاموال.
واكد ان العالم يري اليوم ان ايران هي البلد الذي يلتزم بتعهداته ويعتبر امريكا البلد الذي لا يفي بوعوده ويضرب القوانين الدولية بعرض الحائط.
وفي مستهل كلمته حيا رئيس الجمهورية ذكري اربعينية الامام الحسين (ع) والمسيرة العظيمة لمحبي اهل البيت (ع) نحو كربلاء المقدسة، معتبرا هذه الايام بانها مفعمة بالفخر والاعتزاز.
وقال انه في الظروف التي يقوم فيها اعداؤنا بالتخطيط ضدنا واعتبروا عبارة '4 نوفمبر' ككلمة سر اجرامية لهم، فان مشاركة جماهيرنا في هذه المسيرة الرائعة، تعكس الاواصر العميقة للشعب الايراني مع ذرية الرسالة.
واعرب الرئيس روحاني عن ثقته انه ان لم يكن الحب للامام الحسين (ع) والسير علي خطاه، لما كنا نشهد اليوم ايرانا مستقلة وانتصار الثورة الاسلامية وكذلك نجاح هذا الشعب ودحره للغزو الاجنبي طوال الثماني سنوات علي البلاد.
انتهي ** 1718



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رئيس الجمهورية: ايران انتصرت علي امريكا في محكمة لاهاي مرتين

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