الهند تشتري النفط الايراني حاليا علي ان تستلمه لاحقا

ونقلاً عن صحيفة 'بزينس استاندارد' اليوم السبت، قال 'سانجي سودير' وهو رئيس قسم التعاون الدولي بوزارة النفط الهندية، إنّ الشركات الحكومية في بلاده تقدّمت بطلب شراء النفط الايراني منذ الآن علي ان تستمله خلال شهر نوفمبر 2018.

واكد سودير أنّ ايران المصدر التقليدي للنفط الي الهند؛ لافتا الي حرص بلاده علي أمن الطاقة لديها، وان المسؤولين الهنود يواصلون مباحثاتهم مع الجانب الامريكي للحصول علي إعفاء بشأن استيراد النفط من ايران.

وتابع القول ان الهند تستورد 80 بالمائة من حاجتها النفطية، اي ما يعادل طلب يومي قدره 4.6 مليون برميل، لتكون بذلك ثالث بلد مستورد لهذه المادة في العالم.

وكانت الولايات المتحدة بعد انسحابها من الإتفاق النووي قد مارست ضغوطاً علي سائر الشعوب لمنعها من استيراد النفط الايراني.

وستبدأ الجولة الثانية من الحظر الأمريكي إعتباراً من 4 نوفمبر 2018 بعد الجولة الاولي التي كانت قد بدأت في 6 اُغسطس هذا العام.

يُذكر بأنّ المصافي الهندية إستوردت الشهر (تشرين الاول/اكتوبر) ما يقارب الـ 10ملايين طن من نفط الخام الايراني.

انتهي** ع ج/ ح ع**

