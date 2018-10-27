تم إسقاط تهمة التجسس عن أحد المتهمين في ملف نشطاء البيئة

طهران/ 27 تشرين الأول/ أكتوبر - أعلن المحامي عن المتهم ' سام رجبي' أحد المتهمين في قضية مايسمي بنشطاء البيئة، عن اسقاط أمر الملاحقة بشأن موكله فيما يتعلق باتهامات بالتجسس والمشاركة في أعمال تجسس.

وأعلن المحامي 'محمد حسين أقاسي'، في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم السبت، أن المدعي العام أصدر قرارا بمنع الملاحقة بشأن تهم التجسس والمشاركة في التجسس لموكلي، وهذا ما أكده المدعي العام بطهران.
وأضاف المحامي: الآن، موكلي ليس لديه سوي تهمتين، واحدة منهما هي التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، ولا يمكنني الاعلان عن التهمة الأخري في الوقت الحالي.
كما أشار أقاسي إلي إصدار لائحة اتهام بتهمة الإفساد في الارض لأربعة متهمين في القضية، وقال : بالطبع هذه تهمة فقط، وإن المحكمة، ستصدر حكمها بعد سماع لائحة الاتهام و ممثل النيابة، وكذلك الاستماع الي دفوعات المتهمين والمحامين عن المتهمين . بالإضافة إلي ذلك، فإن هذه القضية ستستأنف أمام المحكمة العليا.
وأضاف: لقد تم رفع القضية الآن لمدعي عام طهران، ثم يتم إرسالها إلي المحكمة لتأخذ مسارها القانوني.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

المتهمين في ملف البيئة

استقاط تهمة التجسس

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تم إسقاط تهمة التجسس عن أحد المتهمين في ملف نشطاء البيئة

معظم المشاهدات

أمام جمعة النجف يهزأ بمطالبة البحرين والسعودية ادراج الحرس الثوري ضمن لائحة الارهاب

أمام جمعة النجف يهزأ بمطالبة البحرين والسعودية ادراج الحرس الثوري ضمن لائحة الارهاب

ظريف يدعو للمزيد من تسهيل الظروف لزوار الاربعين في الحدود العراقية

في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي

ظريف يدعو للمزيد من تسهيل الظروف لزوار الاربعين في الحدود العراقية

ديلي بيست`: عسيري التقي ترامب وممثلا إسرائيليا بواشنطن

ديلي بيست': عسيري التقي ترامب وممثلا إسرائيليا بواشنطن

اميركا انتهكت بنودا من معاهدة الصداقة مع ايران

رئيس محكمة لاهاي:

اميركا انتهكت بنودا من معاهدة الصداقة مع ايران

السفير مسجدي يجدد دعم ايران للعراق في مرحلة اعادة الاعمار

في برقية تهنئة لرئيس الوزراء العراقي

السفير مسجدي يجدد دعم ايران للعراق في مرحلة اعادة الاعمار

أحدث الأخبار

`الحسین یجمعنا` تجسید للوحدة والتآلف بین الشعبین الایرانی والعراقی

'الحسین یجمعنا' تجسید للوحدة والتآلف بین الشعبین الایرانی والعراقی

ارتفاع حجم صادرات الفاكهة بنسبة 17٪ خلال ستة أشهر

ارتفاع حجم صادرات الفاكهة بنسبة 17٪ خلال ستة أشهر

دخول مليون و634 الف زائر الي العراق عبر المعابر الحدودية الثلاثة

قائد مقر الاربعين الحسيني (ع) في الشرطة الايرانية :

دخول مليون و634 الف زائر الي العراق عبر المعابر الحدودية الثلاثة

رئيس الجمهورية: ايران انتصرت علي امريكا في محكمة لاهاي مرتين

رئيس الجمهورية: ايران انتصرت علي امريكا في محكمة لاهاي مرتين

الهند تشتري النفط الايراني حاليا علي ان تستلمه لاحقا

قبل بدء الجولة الثانية من الحظر الامريكي؛

الهند تشتري النفط الايراني حاليا علي ان تستلمه لاحقا

موضوعات مرتبط