تم إسقاط تهمة التجسس عن أحد المتهمين في ملف نشطاء البيئة

وأعلن المحامي 'محمد حسين أقاسي'، في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم السبت، أن المدعي العام أصدر قرارا بمنع الملاحقة بشأن تهم التجسس والمشاركة في التجسس لموكلي، وهذا ما أكده المدعي العام بطهران.

وأضاف المحامي: الآن، موكلي ليس لديه سوي تهمتين، واحدة منهما هي التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، ولا يمكنني الاعلان عن التهمة الأخري في الوقت الحالي.

كما أشار أقاسي إلي إصدار لائحة اتهام بتهمة الإفساد في الارض لأربعة متهمين في القضية، وقال : بالطبع هذه تهمة فقط، وإن المحكمة، ستصدر حكمها بعد سماع لائحة الاتهام و ممثل النيابة، وكذلك الاستماع الي دفوعات المتهمين والمحامين عن المتهمين . بالإضافة إلي ذلك، فإن هذه القضية ستستأنف أمام المحكمة العليا.

وأضاف: لقد تم رفع القضية الآن لمدعي عام طهران، ثم يتم إرسالها إلي المحكمة لتأخذ مسارها القانوني.

انتهي** 2344

