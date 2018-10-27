باحث لبناني: السعودية في اقصي درجات الضعف منذ تأسيسها

فياض وفي حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية اعتبر ان المملكة العربية السعودية تعيش في ازمة بنيوية كبيرة مشيرا الي ان الرئيس التركي يعتبر ان قضية الخاشقجي هي فرصة مناسبة لتصفية حساباته مع السعودية التي عملت خلال الفترة الماضية علي ضرب مواقع قوة تركيا في العالم العربي وخاصة في مصر وقطر .

واضاف ان خطاب اردوغان الاخير تضمن لهجة تصعيدية خطيرة ضد السعودية باستثناء قوله انه يثق بالملك سلمان . اما كل ما تبقي من الخطاب فهو ذو طابع تصعيدي. الرئيس التركي تحدث عن محاسبة 'من اسفل السلم الي اعلي الهرم' و انه يريد ان يعرف من اصدر الاوامر للفريق المتهم . وهو اكد علي قناعته بان هذه الجريمة ليست وليدة ساعتها بل ناتجة عن تخطيط مسبق . هذا كله يأتي في سياق التصعيد .كل فحوي كلام اردوغان يصب في نقطة مركزية وهي تبرئة الملك سلمان وتوجيه التهمة الي محمد بن سلمان.

وصرح ان اردوغان ميز بين سلمان وبين ولي العهد لانه يعتبر ان الملك رجل ضعيف وقيادته لا تشكل خطرا علي تركيا .

وحول الاسئلة التي طرحها اردوغان في خطابه ولم يعط اجوبة كما كان ينتظر الكثيرون قال فياض: الاسئلة طرحها الرئيس التركي من اجل التهديد وتوجيه الانذارات للسعودية . هو يريد القول ان هذه الاسئلة نحن نعلم اجاباتها وعلي السعودية ان ترضخ وان تفعل ما نريده . لدي اردوغان اوراق من الممكن ان يكشف عنها ما يعقد الازمة السعودية . انا اعتقد ان اردوغان اراد ايصال رسالة مفادها :يجب الانتهاء من ابن سلمان . وهذا الامر اما ان يتم بموافقة الملك سلمان او ان تركيا ستنشر الوثائق التي تؤدي الي ذلك .

وتابع : الاميركيون لا يريدون الاطاحة بولي العهد لانه يعطيهم ما يريدون اضافة الي دوره الكبير في ما له علاقة باسرائيل .ولكن القضية لم تعد حكرا علي واشنطن ولم تعد الولايات المتحدة الاميركية هي من يقرر. ازمة السعودية ليست مقتصرة علي الجانب الاميركي بل اصبحت عالمية واميركا لا تستطيع ان تفرض علي الدول الاخري ان تسامح ابن سلمان علي جريمته .القضية تحظي باهتمام اعلامي غير مسبوق . وهناك ضغط علي ترامب في الداخل لذلك نشهد تراجعا وترددا في مواقفه .

واضاف ان السعودية اليوم في ازمة خطيرة وهي تمر في منعطف ولم يعد هناك امكانية للمعالجة واذا استطاع السعوديون تخطي الابعاد الخارجية للقضية فهم غير قادرين علي تخطي المسألة في الداخل السعودي . عنصر الثقة فقد بين ابن سلمان والمحيطين به .

وحول وجود وجهة نظر تقول ان ولي العهد السعودي سيلجا لاقامة علاقات مباشرة وعلنية مع الكيان الاسرائيلي لانه يعتبر ان هذه المسألة ستنقذه من الورطة التي وقع فيها ؟ قال فياض: لو ان الاشتباك ليس مع تركيا كان يمكن ان يحصل هذا الامر . اردوغان لن يتراجع امام السعودية وهو لن يضيع فرصة انتصار مشروعه علي المشروع السعودي . ان الرئيس التركي يعتبر انه معني في هذه المرحلة بمحاربة الانقلابيين في الداخل وفي نفس الوقت محاربة الانقلابيين عليه في الخارج وعلي راسهم ابن سلمان الذي عمل علي ضرب مشاريعه وتقويض دوره في المنطقة . السعودية شكلت امام تركيا عائقا كبيرا في مصر وقطر اللتين تعتبرهما تركيا الجناحين الاساسيين لها في العالم العربي وقد قامت السعودية بقصهما .

وردا علي سوال بانه هل هذه القضية ستكون لها اثار سلبية كبيرة علي السعودية ؟ قال فياض: المسألة تفوق فكرة الاثار السلبية . السعودية في عنق الزجاجة . والاثار ستكون بنيوية . المشهد في السعودية ينطوي علي مجموعة من العناصر وقراءة هذا المشهد بتأني تدفعنا لاستنتاج مفاده ان السعودية في اقصي درجات الضعف منذ تأسيسها . وهذا سيرخي بظلاله خلال السنوات المقبلة .ان المشكلة هي في صورة محمد بن سلمان التي رسخت في ذهن الرأي العام العالمي . لن يستطيع احد من ان ينزع فكرة الاجرام والكذب والحماقة والسفالة التي التصقت بولي العهد السعودي من اذهان مليارات الناس الذين يتابعون القضية . تستطيع السعودية الكذب وترامب يستطيع التغطية علي السعودية ولكن المسألة لم تعد ملك لهذين الطرفين .

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