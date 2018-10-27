مساعد البنك المركزی للشؤون الدولیة:

الأوروبیون لا یتخلون عن التجارة مع إیران

طهران/ 27 تشرین الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال مساعد رئیس البنك المركزی للشؤون الدولیة: لقد فعل الأمریكیون كل ما بوسعهم قبل 4 نوفمبر. لكن مع التخطیط، نحاول تخفیض تكالیف العقوبات وان لانسمح بوقف تدفق تجارة البلاد، بینما الأوروبیون لسبب ما، لا یریدون التخلی عن التجارة مع إیران.

فی الاجتماع الخاص لـ 'البنوك ودینامیات العلاقات التجاریة الدولیة'، قال 'حسین یعقوبی میاب' : العقوبات الأخیرة، لیست مثل عقوبات الأمم المتحدة واسعة الانتشار، ولدینا أدوات أفضل للتعامل معها.
وقال إن تدفق العملات الأجنبیة إلي البلاد جید للغایة ، ومن المهم إدارة هذا التدفق بشكل صحیح.
وصرح یعقوبی: فی أعقاب الأشهر القلیلة الأولي من العام، شهدنا سلسلة من التطورات الخطیرة فی القطاع المصرفی، بما فی ذلك تمكن البنوك الإیرانیة من الوصول مرة أخري إلي نظام سویفت، وبدء تحویل الأموال التی تم حظرها.
و أكد مساعد رئیس البنك المركزی للشؤون الدولیة، أن حكومة امیركا حاولت إنهاء الاقتصاد الإیرانی بانسحابها من الاتفاق النووی، لكن وجود الأوروبیین والالتزامات التی قطعوها علي أنفسهم قد تسببت فی ضغوط أقل؛ ما دام الأوروبیون حاضرین، ستظل هناك إعفاءات جیدة.
وأضاف یعقوبی: أعتقد أن الأوروبیین لن یتخلوا قریبا لسببین، أولاً بسبب حربهم التجاریة مع الولایات المتحدة ، وثانیاً ، أنهم یسعون إلي تقویة موقف أوروبا فی الاقتصاد الدولی.
وأعتبر 'یعقوبی میاب' ، سلوك الحكومة الأمریكیة لم یكن غریبا بالنسبة لإیران، وقال إن واشنطن لدیها صراعات مع شركائها الإستراتیجیین فی أوروبا وكوریا الجنوبیة والیابان حول موضوع التعریفات الجمركیة.
وأضاف یعقوبی: ومع ذلك، لمواجهة العقوبات الجدیدة، یمكننا استخدام ادوات أخري مع المصارف بدلا عن نظام سویفت. هناك سیناریوهات أخري تتضمن استخدام التعهدات النقدیة المشتركة. لقد قمنا بتصمیم عملیات، ونحن لسنا قلقین مادمنا نلتزم بالتعهدات الدولیة.
الجدیر بالذكر إن الأوروبیین وعدوا بفتح قناة العملة مع إیران، ویمر بالمراحل النهائیة للتنفیذ، ووفقا لرئیس البنك المركزی، عبد الناصر همتی، هو اتفاق نقدی ثنائی بین إیران وأوروبا.
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الأوروبیون لا یتخلون عن التجارة مع إیران

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