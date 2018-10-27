الإنتصارات التی حققها الشعب الایرانی قل لها مثیل فی العالم

وخلال مشاركته فی إجتماع لمجلس الشوری الاسلامی للحصول علی ثقة لأربعة وزراء مرشحین عرَضَهم علی المجلس، قال روحانی بأنّ التواجد الشعبی فی مسیرات أربعین الإمام الحسین (ع) إنما هو موثقٌ بین الشعب الایرانی وآل بیت الرسول (ص) رغم ما خطط له الأعداء ورغم استمرار مؤامراتهم.

وشدّد الرئیس روحانی خلال كلمته علی ما حققه الشعب الایرانی فی الآونة الأخیرة من انتصار حازم أفشل المؤامرات الامریكیة وسجّل انتصاراً تاریخیاً لصالحه علی الصعید العالمی قلّ له مثیل.

وقال روحانی: إننا قلّما رأینا فی التاریخ ما حل الیوم بالولایات المتحدة إذ أنها إتخذت قراراً هاماً ضد بلدنا لم یرافقها فیه حلفاؤها التقلیدیون، منوهاً الی وقوف اوروبا أمام الولایات المتحدة لصالح ایران.

انتهی** ع ج** 1837

