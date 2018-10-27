روحانی:

الإنتصارات التی حققها الشعب الایرانی قل لها مثیل فی العالم

طهران/27تشرین الأول/اكتوبر/إرنا – أكّد الرئیس الایرانی حسن روحانی الیوم السبت علی أنّ الأسابیع والأشهر الأخیرة شهدت تحقیق الشعب الایرانی انتصارات حازمة فی مواجهة الولایات المتحدة وقال: إنّ النصر السیاسی الذی حققه الشعب الایرانی قل له نظیر فی التاریخ.

وخلال مشاركته فی إجتماع لمجلس الشوری الاسلامی للحصول علی ثقة لأربعة وزراء مرشحین عرَضَهم علی المجلس، قال روحانی بأنّ التواجد الشعبی فی مسیرات أربعین الإمام الحسین (ع) إنما هو موثقٌ بین الشعب الایرانی وآل بیت الرسول (ص) رغم ما خطط له الأعداء ورغم استمرار مؤامراتهم.
وشدّد الرئیس روحانی خلال كلمته علی ما حققه الشعب الایرانی فی الآونة الأخیرة من انتصار حازم أفشل المؤامرات الامریكیة وسجّل انتصاراً تاریخیاً لصالحه علی الصعید العالمی قلّ له مثیل.
وقال روحانی: إننا قلّما رأینا فی التاریخ ما حل الیوم بالولایات المتحدة إذ أنها إتخذت قراراً هاماً ضد بلدنا لم یرافقها فیه حلفاؤها التقلیدیون، منوهاً الی وقوف اوروبا أمام الولایات المتحدة لصالح ایران.
انتهی** ع ج** 1837



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الإنتصارات التی حققها الشعب الایرانی قل لها مثیل فی العالم

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