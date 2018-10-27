205 أفلام إيرانية وأجنبية تتنافس في مهرجان 'رشد' الدولي بطهران

طهران/ 27 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - أكثر من أربعة آلاف فيلم من صناع الأفلام الأجانب طلبوا المشاركة في مهرجان ' رشد ' السينمائي الدولي الثامن والأربعين.

ومن بين أكثر من 4 الاف فيلم أجنبي، جري اختيار 49 فيلما للرسوم المتحركة و 21 فيلما وثائقيًا و 34 فيلما روائيا للمشاركة في قسم المسابقة الدولية للمهرجان السينمائي الدولي الثامن والأربعين للافلام العلمية و التعليمية والتربوية (رشد).
و ستتنافس الأعمال المختارة في ثلاثة أقسام، الأفلام الروائية والرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية (بما في ذلك الأفلام الوثائقية العلمية - التعليمية والوثائقية بالمعني العام).
وتعرض الأفلام من 28 دولة من خمس قارات في المسابقة الدولية، بما في ذلك إيطاليا مع 11 فيلم ، والهند مع 8 أفلام وفرنسا مع 7 أفلام .
و من بين 740 فيلما إيرانيا، طلب المشاركة في مهرجان رشد الدولي الثامن والأربعين، تم اختيار 101 فيلما للمشاركة في المسابقة الدولية ، بما في ذلك 8 أفلام طويلة
و33 فيلما للقصص القصيرة و 19 فيلما وثائقيًا و 41 فيلما للصور المتحركة.
وتنظم منظمة الأبحاث التربوية والتخطيط التابعة لوزارة التربية والتعليم، المهرجان السينمائي الدولي الثامن والأربعين للافلام العلمية و التعليمية والتربوية في الفترة من 16 نوفمبر الي 23 منه في سينما فلسطين في طهران.
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205 أفلام إيرانية وأجنبية تتنافس في مهرجان 'رشد' الدولي بطهران

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