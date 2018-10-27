ايران تحصل علي 10 ميداليات ذهبية في مهرجان الإختراعات بكوريا الجنوبية

وافادت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانيه في كوريا الجنوبية ان «شايان آصف» و«إلهام زارع» حصلا في القسم الفني الهندسي علي الذهبية كما حصل «كيان مير آفتاب زاده» علي ذهبية الطاقات الحديثة وتقلدت مهدية قاسم زاده وشقائق عمادي الذهبية في فرع الكيمياء.

وحصل سجاد أحمدي في فرع بيو الكترونيك وفاطمة شجاعي في الإعمار والفن المعماري علي الذهبية وتقلّد محمد كاظمي ومحمد سليماني في فرع علوم الأعصاب الميدالية الاولي رافقتهما فاطمة حسن بور في فرع النجوم والفلك في إحراز المركز الاول.

هذا وحصلت هانية جبلي وحانية أحمدي في مجال النانو علي ذهبية المسابقات.

كما التقي خلال المهرجان فريق تلامذة المدارس الايرانيه بالسفير الايراني سعيد بادامجي شبستري تم خلال اللقاء أهدائهم جوائز تذكارية.

وكان هؤلاء التلاميذ الايرانيين تم إخيارهم من بين الفئة المنتخبة في مهرجان ابن سينا لتلامذة المدارس الايرانية الذي يُعتبَر أكبر حدث تشهده البلاد في نشاط تلامذة المدارس، شارك فيه 5 آلاف و200 الف تلميذ من 31 محافظة ايرانية.

واُقيمت مسابقات هذا المهرجان الدولي في كوريا الجنوبية بين الفئة السنية 14 حتي 23 سنة بمشاركة 34 دولة من16 تشرين الاول/اكتوبر حتي 24 منه.

انتهي** ع ج** 1718

