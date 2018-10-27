اسلام اباد تدعو لتوسيع التعاون السياحي مع ايران

وخلال لقائه القنصل العام الايراني لدي بيشاور محمد باقر بيغي أضاف عاطف خان بأنّ البلدين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية ودينية عريقية مشيداً بما شهدته الآونة الأخيرة من تطور ملحوظ في العلاقات بين طهران واسلام اباد.

وقال القنصل الايراني العام لدي بيشاور محمد باقر بيغي: إننا نعتقد بضرورة زيادة إيفاد البعثات بين البلدين للتعاون الاقتصادي والسياسي في ظل قيام الحكومة الجديدة بمهامها في باكستان وتوسيعاً للتعاون الثنائي.

وأشار بيغي الي المشتركات الثقافية بين البلدين داعياً الي تبادل وفود من الشركات والوكالات السياحية لتوفير فرص التبادل السياحي الشعبي وتسهيل إصدار التأشيرات.

كما أكّد الجانبان خلال اللقاء علي تبادل وفود مختصة بالمعالم والقطع الأثرية وإدارة المتاحف.

انتهي** ع ج** 1718

