اللواء جعفري: لا توجد مشكلة امام عبور زوار الأربعين

ووفقا لمراسل ارنا في معبر شلمجة الحدودي بمحافظة خوزستان (جنوب غرب)، قال اللواء محمد علي جعفري اليوم السبت خلال جولته التفقدية لمنفذ شلمجة للصحفيين: إن الزوار الإيرانيين تدفقوا وباعداد كبيرة لاداء زيارة الاربعين الحسيني هذا العام، رغم كل المصاعب والقضايا والمشاكل الاقتصادية والعقوبات والأحوال الجوية السيئة.

وأشار إلي الجهود اليومية المبذولة من قبل جميع القوي لتوفير الأمن والراحة لزوار الأربعين الحسيني علي المنافذ الحدودية الثلاثة، وقال ان جهود جميع الاجهزة بما في ذلك الشرطة والحرس وقوات التعبئة ومسؤولي المحافظات تصب جميعها لخدمة المواطنين لاداء هذه المراسم.

وخلال زيارته لمنفذ شلمجة الحدودي اعتبر اللواء الجعفري، عملية عبور الزوار جيدة ، وقال: علي الرغم من الحشود علي حدود شلمجة، لا توجد مشكلة معينة للسيطرة والسفر.

وقال ان رسالة مسيرة الاربعين الحسيني إلي شعوب العالم، هي الوحدة بين المسلمين، و إن الوحدة والتناغم مع شعوب العالم كانت في اطار النضال ضد القمع وأن حركة الإمام الحسين (ع) كانت لمحاربة الظلم وعدم الرضوخ للاستبداد والظلم.

انتهي** 2344

