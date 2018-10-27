إنتاج إيران من الصلب الخام ينمو بنسبة 20٪

طهران/ 27 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - أعلنت المؤسسة الإيرانية لتطوير وتحديث صناعة التعدين (IMIDRO): وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجمعية العالمية للصلب، ارتفع إنتاج إيران من الصلب الخام في 9 أشهر من عام 2018 بنسبة 20٪.

و أنتجت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من بداية يناير 2018 الي نهاية سبتمبر 2018، 18 مليونا و520 ألف طن من الصلب الخام ، وهذا الرقم كان في نفس الفترة من العام الماضي ، 15 مليونا و 431 ألف طن.
وفقاً للتقرير، بلغ إنتاج إيران من الصلب الخام في سبتمبر 2018 ، مليوني طن، بزيادة 4.3٪ علي أساس سنوي، مقارنة بـ 2017 (مليون و 918 ألف طن).
في التسعة أشهر من عام 2018 ، أنتجت 64 شركة لإنتاج الصلب من الطراز العالمي، مليار و 346 مليون و 987 ألف طن من الصلب الخام ، بزيادة 7.4٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (مليار و 253 مليونًا 739 ألف طن) .
يعتبر الصلب أحد مؤشرات التنمية في الدول، بحيث ان 43 ٪ من إجمالي تريليوني دولار من التجارة العالمية في قطاع الصناعة المنجمية يختص بتجارة الفولاذ.
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إنتاج إيران من الصلب الخام ينمو بنسبة 20٪

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