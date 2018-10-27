واشنطن انتهكت القوانين الدولية بفرضها حظراً أحادياً

وفي تصريح أدلي به لمراسل إرنا في موسكو أضاف زاخاروف بأنّ الولايات المتحدة جمدت أرصدة البنك المركزي الايراني وعدد من المؤسسات الايرانية قدرها ملياري دولار كانت لدي مؤسسات الولايات المتحدة.

وقال زاخاروف ان واشنطن تتهم ايران برعاية الارهاب دون أن تعرض وثيقة دامغة واحدة تؤكّد هذه المزاعم مشيرا الي ان

واشنطن تغض النظر عما تقوم به حليفاتها خاصة السعودية في دعم الارهاب جهاراً والذي تم إثباته علي أرض الواقع.

وأشار زخاروف الي الكثير من النشاطات الإرهابية في سوريا التي بدأت بواسطة الولايات المتحدة قدّمت فيها واشنطن آلاف الأسلحة والعتاد الحربي.

وأكّد زخاروف علي أنّ المحكمة لو قامت بدور انحيازي ستصدر القرار لصالح ايران في استرجاع ملياري دولار من أرصدتها.

واعتبرت ايران هذه الإجراءات الامريكية انتهاكاً لما نصت عليه معاهدة المودة الموقعة عام 1955 بين البلدين.

وكانت المعاهدة قد نصت علي لجوء البلدين الي محكمة لاهاي الدولية عند عدم نجاحهما دبلوماسياً في تسوية القضايا العالقة بينهما والواردة في بنود المعاهدة.

انتهي** ع ج** 1718

