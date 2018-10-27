باحث سياسي روسي:

واشنطن انتهكت القوانين الدولية بفرضها حظراً أحادياً

موسكو/27تشرين الأول/اكتوبر/إرنا – قال رئيس مركز الأبحاث السياسي الاستراتيجي الروسي فيلاديمير زاخاروف اليوم السبت: إنّ الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة علي باقي الدول يتناقض مع القوانين الدولية مؤكداً أنّ الدعوي الايرانية المرفوعة ضد الولايات المتحدة قائمة علي القوانين الدولية.

وفي تصريح أدلي به لمراسل إرنا في موسكو أضاف زاخاروف بأنّ الولايات المتحدة جمدت أرصدة البنك المركزي الايراني وعدد من المؤسسات الايرانية قدرها ملياري دولار كانت لدي مؤسسات الولايات المتحدة.
وقال زاخاروف ان واشنطن تتهم ايران برعاية الارهاب دون أن تعرض وثيقة دامغة واحدة تؤكّد هذه المزاعم مشيرا الي ان
واشنطن تغض النظر عما تقوم به حليفاتها خاصة السعودية في دعم الارهاب جهاراً والذي تم إثباته علي أرض الواقع.
وأشار زخاروف الي الكثير من النشاطات الإرهابية في سوريا التي بدأت بواسطة الولايات المتحدة قدّمت فيها واشنطن آلاف الأسلحة والعتاد الحربي.
وأكّد زخاروف علي أنّ المحكمة لو قامت بدور انحيازي ستصدر القرار لصالح ايران في استرجاع ملياري دولار من أرصدتها.
واعتبرت ايران هذه الإجراءات الامريكية انتهاكاً لما نصت عليه معاهدة المودة الموقعة عام 1955 بين البلدين.
وكانت المعاهدة قد نصت علي لجوء البلدين الي محكمة لاهاي الدولية عند عدم نجاحهما دبلوماسياً في تسوية القضايا العالقة بينهما والواردة في بنود المعاهدة.
انتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

سياسي

زاخاروف

الولايات المتحدة

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

واشنطن انتهكت القوانين الدولية بفرضها حظراً أحادياً

معظم المشاهدات

أمام جمعة النجف يهزأ بمطالبة البحرين والسعودية ادراج الحرس الثوري ضمن لائحة الارهاب

أمام جمعة النجف يهزأ بمطالبة البحرين والسعودية ادراج الحرس الثوري ضمن لائحة الارهاب

ظريف يدعو للمزيد من تسهيل الظروف لزوار الاربعين في الحدود العراقية

في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي

ظريف يدعو للمزيد من تسهيل الظروف لزوار الاربعين في الحدود العراقية

ديلي بيست`: عسيري التقي ترامب وممثلا إسرائيليا بواشنطن

ديلي بيست': عسيري التقي ترامب وممثلا إسرائيليا بواشنطن

اميركا انتهكت بنودا من معاهدة الصداقة مع ايران

رئيس محكمة لاهاي:

اميركا انتهكت بنودا من معاهدة الصداقة مع ايران

السفير مسجدي يجدد دعم ايران للعراق في مرحلة اعادة الاعمار

في برقية تهنئة لرئيس الوزراء العراقي

السفير مسجدي يجدد دعم ايران للعراق في مرحلة اعادة الاعمار

أحدث الأخبار

إنتاج إيران من الصلب الخام ينمو بنسبة 20٪

إنتاج إيران من الصلب الخام ينمو بنسبة 20٪

امير عبد اللهيان: زيارة نتنياهو لعمان بعيدة كل البعد عن حكمة السلطان

امير عبد اللهيان: زيارة نتنياهو لعمان بعيدة كل البعد عن حكمة السلطان

واشنطن انتهكت القوانين الدولية بفرضها حظراً أحادياً

باحث سياسي روسي:

واشنطن انتهكت القوانين الدولية بفرضها حظراً أحادياً

نسبة الاتربة في سردشت اكثر بعشرين مرة من المستوي الطبيعي

نسبة الاتربة في سردشت اكثر بعشرين مرة من المستوي الطبيعي

تسع محافظات ايرانية تشهد امطارا غزيرة

تسع محافظات ايرانية تشهد امطارا غزيرة

موضوعات مرتبط