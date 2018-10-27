السفير الإيراني في البرازيل يلتقي وزيري الرياضة والسياحة

ووفقا للسفارة الإيرانية في برازيليا، فان السفير الإيراني التقي وزير السياحة البرازيلي 'سينيسيوس لومرتز سيلفا'، الذي اشاد بالثقافة والحضارة والتاريخ الإيراني، كما أكد علي استعداد وزارة السياحة البرازيلية لعقد اجتماع مشترك مع ناشطي السياحة من كلا البلدين في برازيليا وسان باولو.

وأضاف أن تاريخ وحضارة إيران جذابة للشعب البرازيلي، وأن إيران تمتلك الحرف اليدوية القيمة وذات الجودة العالية لسوق السياحة البرازيلية، معلنا رغبته بالسفر إلي إيران والاطلاع علي الثقافة والحضارة الإيرانية.

كما تحدث السفير الإيراني مع وزير الرياضة البرازيلي 'لئاندركروس دي فروس دا سيلفا' عن التعاون الرياضي بين الدولتين وسبل توسيع التعاون الرياضي بين إيران والبرازيل.

موضوع إنشاء مدرسة رياضية وأكاديمية لكرة القدم من قبل أحد النوادي البرازيلية في المنطقة الحرة أروند ورحلة وزير الرياضة إلي إيران، من المواضيع التي نوقشت خلال الاجتماع.

وأكد فروس دا سيلفا' علي حرص وزارة الرياضة البرازيلية للتعاون مع إيران في مجال الألعاب الرياضية مثل كرة القدم البرازيلية والمصارعة ورفع الأثقال في إيران ، حيث يتخصص البلدان في هذه الألعاب.

انتهي** 2344

