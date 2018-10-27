تعرف علي الطريق الذي سلكته طائرة نتنياهو إلي مسقط

طهران/ 27 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - ذكر شمعون آران المحرر في هيئة البث الإسرائيلية 'مكان'، أن طائرة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتازت في رحلتها إلي عمان مجالات دول عربية أشار إليها علي خارطة في 'تويتر'.

ونشر الصحفي الإسرائيلي علي حسابه الرسمي خريطة تبين المسار الذي سلكته طائرة نتنياهو، موضحا أن الطائرة اجتازت المجال الجوي لكل من السعودية والبحرين.
وأوضح آران أن طائرة نتنياهو غادرت يوم الخميس إلي سلطنة عمان ومكثت في رحلتها 24 ساعة تقريبا، قبل أن تعود الجمعة إلي 'إسرائيل'.
ولم تظهر الصورة التي نشرها الصحفي الإسرائيلي موعد انطلاق الرحلة أو وقت وصولها إلي عمان، لكن يبدو نتنياهو فيها وهو يصعد إلي طائرة تابعة لخطوط Mango الجوية، دون التطرق إلي ذكر رقم الرحلة.
ويوم أمس، أعلن مكتب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي أن نتنياهو، قام بزيارة رسمية لسلطنة عمان، التقي خلالها بالسلطان قابوس، في زيارة هي الأولي منذ 1996.
المصدر : روسيا اليوم
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

نتنياهو

عمان

مسقط

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تعرف علي الطريق الذي سلكته طائرة نتنياهو إلي مسقط

معظم المشاهدات

أمام جمعة النجف يهزأ بمطالبة البحرين والسعودية ادراج الحرس الثوري ضمن لائحة الارهاب

أمام جمعة النجف يهزأ بمطالبة البحرين والسعودية ادراج الحرس الثوري ضمن لائحة الارهاب

ظريف يدعو للمزيد من تسهيل الظروف لزوار الاربعين في الحدود العراقية

في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي

ظريف يدعو للمزيد من تسهيل الظروف لزوار الاربعين في الحدود العراقية

ديلي بيست`: عسيري التقي ترامب وممثلا إسرائيليا بواشنطن

ديلي بيست': عسيري التقي ترامب وممثلا إسرائيليا بواشنطن

اميركا انتهكت بنودا من معاهدة الصداقة مع ايران

رئيس محكمة لاهاي:

اميركا انتهكت بنودا من معاهدة الصداقة مع ايران

السفير مسجدي يجدد دعم ايران للعراق في مرحلة اعادة الاعمار

في برقية تهنئة لرئيس الوزراء العراقي

السفير مسجدي يجدد دعم ايران للعراق في مرحلة اعادة الاعمار

أحدث الأخبار

اللواء جعفري: لا توجد مشكلة امام عبور زوار الأربعين

اللواء جعفري: لا توجد مشكلة امام عبور زوار الأربعين

إنتاج إيران من الصلب الخام ينمو بنسبة 20٪

إنتاج إيران من الصلب الخام ينمو بنسبة 20٪

امير عبد اللهيان: زيارة نتنياهو لعمان بعيدة كل البعد عن حكمة السلطان

امير عبد اللهيان: زيارة نتنياهو لعمان بعيدة كل البعد عن حكمة السلطان

واشنطن انتهكت القوانين الدولية بفرضها حظراً أحادياً

باحث سياسي روسي:

واشنطن انتهكت القوانين الدولية بفرضها حظراً أحادياً

نسبة الاتربة في سردشت اكثر بعشرين مرة من المستوي الطبيعي

نسبة الاتربة في سردشت اكثر بعشرين مرة من المستوي الطبيعي

موضوعات مرتبط