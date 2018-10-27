تعرف علي الطريق الذي سلكته طائرة نتنياهو إلي مسقط

ونشر الصحفي الإسرائيلي علي حسابه الرسمي خريطة تبين المسار الذي سلكته طائرة نتنياهو، موضحا أن الطائرة اجتازت المجال الجوي لكل من السعودية والبحرين.

وأوضح آران أن طائرة نتنياهو غادرت يوم الخميس إلي سلطنة عمان ومكثت في رحلتها 24 ساعة تقريبا، قبل أن تعود الجمعة إلي 'إسرائيل'.

ولم تظهر الصورة التي نشرها الصحفي الإسرائيلي موعد انطلاق الرحلة أو وقت وصولها إلي عمان، لكن يبدو نتنياهو فيها وهو يصعد إلي طائرة تابعة لخطوط Mango الجوية، دون التطرق إلي ذكر رقم الرحلة.

ويوم أمس، أعلن مكتب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي أن نتنياهو، قام بزيارة رسمية لسلطنة عمان، التقي خلالها بالسلطان قابوس، في زيارة هي الأولي منذ 1996.

المصدر : روسيا اليوم

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