خوشرو: أوضحنا للعالم قرار محكمة لاهاي ضد اميركا

وأشار غلام علي خوشرو اليوم السبت في مقابلة حصرية مع ارنا، الي حضور قاضي محكمة العدل الدولية 'عبدالقوي احمد يوسف' في الجمعية العامة للامم المتحدة وتقديم تقرير عن اجراءات المحكمة.

وأضاف، أن رئيس محكمة لاهاي ، قدم في الجمعية العامة، وصفاً مفصلاً لمسألة القرار المؤقت لمحكمة العدل الدولية، وذكر صراحة، ما يتعين علي الأمريكيين القيام به وفقا للقرار الصادر.

وأكد المبعوث الإيراني لدي الأمم المتحدة، أنه في العديد من المجالات الهامة مثل الصحة والطب والطيران، تم حث الولايات المتحدة علي عدم فرض أي قيود علي إيران ؛ وينبغي أن تكون هناك قنوات لتحويل الأموال لكي لايوجه الشعب المشاكل في هذا المجال.

وصرح خوشرو : النقطة المهمة الأخري هي أنه ينبغي احترام هذا الحكم المؤقت إلي حين الانتهاء من الحكم الصادر عن المحكمة ، كما يلزم هذا الحكم المؤقت، الامتناع عن أي إجراء يتسبب في مزيد من تدهور الاوضاع.

وأشار إلي أن التهديدات الأمريكية لفرض مزيد من العقوبات في الأيام المقبلة، ليست فقط مناهضة لاتفاق المودة ولكنها أيضا ضد قرار محكمة لاهاي. أن هذه المحكمة هي أهم كيان قانوني في الأمم المتحدة ، ووفقًا لميثاق هذه المنظمة ، يجب علي جميع الدول الالتزام بأحكام هذه المحكمة.

وأضاف ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة، أن اميركا، التي تقع منظمة الأمم المتحدة علي أراضيها وهي عضو دائم في مجلس الأمن ، تتجاهل ، بل وتهدد هذه المحكمة.

وصرح خوشرو إن الأسوأ من ذلك أن الولايات المتحدة قالت إنها لن تقبل أي أمر قضائي صادر عن المحكمة أو أي إحالة إلي المحكمة في المستقبل ولن تقبل اختصاص المحكمة في أي نزاع مع البلدان الأخري.

واضاف: إننا نواجه دولة تستمر في ممارساتها اللاقانونية واللاإنسانية في كل يوم، وتواصل سياساتها الأحادية بانتهاكها للقوانين الدولية، واشار الي كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة وقال: لقد دعوت جميع دول العالم لمقاومة هذه الأحادية، والمناهضة للقانون والتدابير اللاإنسانية.

وأضاف المبعوث الإيراني لدي الأمم المتحدة: هذه هي المرة الأولي التي تُمنح فيها إيران الفرصة علي مستوي الجمعية العامة، وبمشاركة جميع الدول ، لتوضيح قرار محكمة لاهاي ولفت انتباه الدول إلي أهمية هذه القضية.

وأضاف : لقد شجعناهم علي الوقوف ضد الفوضي الأمريكية والأعمال اللاإنسانية وتحذير الولايات المتحدة من استمرار هذا السلوك.

يذكر ان محكمة العدل الدولية في لاهاي كانت قد اصدرت قرارا بتاريخ 3 اكتوبر بتعليق الحظر الامريكي المفروض علي ايران في مجال الادوية والمعدات الطبية والاغذية و الملاحة الجوية.

وبعد اصدار الحكم اعلنت وزارة الخارجية الامريكية انها ستنسحب من معاهدة المودة وتلزم الفقرة الثالثة من المادة 23 للمعاهدة اي من الطرفين يود الانسحاب اعلام الطرف الاخر خطيا وبعد سنة يمكنه ذلك.

انتهي** 2344

