اوغندا تحرص علي الافادة من تجارب ايران في الزراعة

واضاف سيمبجا خلال لقاء مع السفير الايراني ان بلاده تتمتع باراض زراعية خصبة و مصادر مياه كبيرة الي جانب قوي عاملة مناسبة معتبرا هذه الميزات فرصة مناسبة للشركات الايرانية للاستثمار في مختلف المجالات الزراعية بما فيها الزراعة الالية وتدشين انظمة حديثة للري و مراكز حديثة لتربية المواشي الي جانب بناء معامل لتحويل المنتجات الزراعية و تعليبها و تسويقها و تصديرها.

من جانبه اشار سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي اوغندا ' مرتضي مرتضوي' الي ما تتمتع بها ايران من القدرات في مختلف المجالات الاقتصادية خاصة الزراعية داعيا الي تسهيل عمل الشركات الايرانية في اوغندا .

كما أبلغ تحيات وزير الزراعة محمود حجتي إلي سيمبجا داعيا الاخير الي زيارة ايران للاطلاع عن كثب علي قدرات الشركات الايرانية و انجازات الشركات القائمة علي المعرفة في استخدام التقنيات الحديثة في قطاع الزراعة.

انتهي**1110 ** 1837

