اوغندا تحرص علي الافادة من تجارب ايران في الزراعة

الجزيره/27تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اكد وزير الزراعة الاوغندي 'وينسنت سيمبجا' ان لدي ايران قدرات كبيرة في القطاع الزراعي داعيا الشركات الايرانية الي الاستثمار في مختلف القطاعات الزراعية في بلاده .

واضاف سيمبجا خلال لقاء مع السفير الايراني ان بلاده تتمتع باراض زراعية خصبة و مصادر مياه كبيرة الي جانب قوي عاملة مناسبة معتبرا هذه الميزات فرصة مناسبة للشركات الايرانية للاستثمار في مختلف المجالات الزراعية بما فيها الزراعة الالية وتدشين انظمة حديثة للري و مراكز حديثة لتربية المواشي الي جانب بناء معامل لتحويل المنتجات الزراعية و تعليبها و تسويقها و تصديرها.
من جانبه اشار سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي اوغندا ' مرتضي مرتضوي' الي ما تتمتع بها ايران من القدرات في مختلف المجالات الاقتصادية خاصة الزراعية داعيا الي تسهيل عمل الشركات الايرانية في اوغندا .
كما أبلغ تحيات وزير الزراعة محمود حجتي إلي سيمبجا داعيا الاخير الي زيارة ايران للاطلاع عن كثب علي قدرات الشركات الايرانية و انجازات الشركات القائمة علي المعرفة في استخدام التقنيات الحديثة في قطاع الزراعة.
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اوغندا تحرص علي الافادة من تجارب ايران في الزراعة

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