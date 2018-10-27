الجهاد :حذرنا مرارا من قتل الابرياء

سرايا القدس تهدد الكيان الصهيوني بصواريخ تصل الي كل مكان

غزة/ 27 تشرين الأول/ أكتوبر/ إرنا-أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أنها اعدت العدة وانها علي جاهزية كاملة لاي معركة مع العدو الصهيوني ان فرضت عليها.

وقالت في بيان وصل مراسل ارنا ان شن الاحتلال أي عدوان حينها لن تكون هناك بقعةً من ارض فلسطين المحتلة الا وستضربها صواريخنا القدسية .. وستدكها صواريخ العز صواريخ الفجر والبراق وما خفي بأذن الله أعظم ..
وفي ذات السياق قالت حركة الجهاد الاسلامي انها أمام استمرار قتل الأبرياء بدم بارد من جانب الاحتلال الاسرائيلي واستمراء سفك دماء المدنيين السلميين ، لا يمكن للمقاومة أن تقف مكتوفة الايدي وهي التي التزمت طويلا بضبط النفس تقديرا للجهود التي بذلت وتبذل لتثبيت وقف اطلاق النار .
واكدت الجهاد انها حذرت مرارا من تكرار استهداف المدنيين لكن الاحتلال لم يحترم القوانين والاعراف وواصل تلاعبه بحياة الناس في ظل حصار مستمر.
وكان جيش الاحتلال قتل ستة فلسطينيين في الجمعة الحادية والثلاثين لمسيرات العودة وكسر الحصار وهو ما دفع المقاومة لا طلاق رشقات من الصواريخ صوب المستوطنات.
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سرايا القدس تهدد الكيان الصهيوني بصواريخ تصل الي كل مكان

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