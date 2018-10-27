الاحتلال يشن عشرات الغارات علي قطاع غزة والمقاومة تواصل الرد

غزة/ 27 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا- شن الطيران الحربي الصهيوني عشرات الغارات علي مواقع المقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة فيما واصلت المقاومة اطلاق صواريخها نحو المستوطنات المحيطة بالقطاع.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الصهيوني أن عشرات المقاتلات الحربية والمروحيات شنت ثمانين غارة علي قطاع غزة منذ ساعات الفجر حتي الصباح.
وأدي القصف الي الحاق اضرار مادية جسيمة بالمواقع المستهدفة وبعدد من المباني المدينة بينها المشفي الاندونيسي شمال قطاع غزة.
كما قصفت الطائرات الحربية بناية غير مأهولة وسط مدينة غزة ما ادي الي تدميرها بشكل كامل.
وقصفت الطائرات الحربية مواقع للمقاومة في رفح وخانيونس ودير البلح وغزة وبيت لاهيا وجباليا .
من جهتها أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات من القذائف الصاروخية صوب مستوطنات غلاف غزة.
ودوت صافرات الانذار عدة مرات بعد انطلاق الصواريخ من غزة.
وقال مراسل ارنا ان دوي انفجارات كبيرة سمعت علي طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع نجمت عن محاولة اعتراض القبة الحديدية لصواريخ المقاومة.
واعلن جيش الاحتلال ان 14 صاروخا اطلق من القطاع وان القبة تصدت لثمانية منها مشيرا الي نقل عدد من المستوطنين الي المشافي.
وجاء قصف المقاومة ردا علي قتل جيش الاحتلال لستة من الفلسطينيين في الجمعة الحادية والثلاثين لمسيرات العودة وكسر الحصار علي حدود غزة.
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الاحتلال يشن عشرات الغارات علي قطاع غزة والمقاومة تواصل الرد

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