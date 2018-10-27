أوكسفام: معارك اليمن تحصد 8 مدنيين كل يوم

وقالت المنظمة الإنسانية في بيان إنّه 'منذ آب/أغسطس قتل في المعارك الدائرة في اليمن مدنيّ واحد كل ثلاث ساعات ولقي كثيرون آخرون حتفهم بسبب المرض والجوع'.

وأوضحت أوكسفام أنّه استناداً إلي أرقام جمعها مشروع 'سيفيليان إمباكت مونيتورينغ بروجكت' المرتبط بـ'جماعة الحماية العالمية' التابعة للأمم المتّحدة، فقد قتل في الحرب الدائرة في اليمن 575 مدنياً، بينهم 136 طفلاً، في الفترة الممتدّة بين الأول من آب/أغسطس و15 تشرين الأول/أكتوبر.

وذكّرت أوكسفام في بيانها بأنّ 'ألمانيا أوقفت مبيعات الأسلحة للسعودية (...) ودعت جميع دول الاتحاد الأوروبي إلي القيام بالمثل'، وذلك علي خلفية جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وناشدت المنظّمة غير الحكومية في بيانها 'بريطانيا والولايات المتحدة وحكومات أخري تعليق مبيعات الأسلحة إلي السعودية بسبب عدم اكتراثها بأرواح المدنيين في الحرب في اليمن'.

بدورها دعت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنيسل الاتّحاد الأوروبي إلي فرض حظر علي صادرات الأسلحة إلي السعودية، لكنّها خلافاً لبرلين برّرت هذه الدعوة بالحرب التي تشنّها الرياض في اليمن وليس بالجريمة 'المروّعة للغاية' التي وقعت في الثاني من الجاري داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقالت الوزيرة النمساوية في مقابلة أجرتها معها صحيفة دي فيلت الألمانية ونشرت السبت 'قبل كل شيء، فإن الحرب الرهيبة في اليمن والأزمة في قطر يجب أن تقودانا في نهاية المطاف إلي العمل بطريقة موحّدة كاتّحاد أوروبي في مواجهة المملكة العربية السعودية'.

وأضافت 'إذا أوقف الاتحاد الأوروبي بأسره شحنات الأسلحة إلي السعودية، فقد يساعد ذلك علي إنهاء الصراع'.

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين الشعب اليمني والقوات السعودية التي تقود تحالفا عسكريا منذ آذار/مارس 2015 بحيث اوقعت بحسب الأمم المتحدة، أكثر من عشرة آلاف قتيل-- علماً بأن منظمات حقوقيّة تقدّر العدد الحقيقي للقتلي بخمسة أضعاف هذا الرقم-- وتسبّب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وهذا الأسبوع حذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك من أنّ 14 مليون شخص قد يصبحون 'علي شفا المجاعة' خلال الأشهر المقبلة في اليمن في حال استمرت الأوضاع علي حالها في هذا البلد.

انتهي ** 1837

