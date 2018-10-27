في الأشهر الستة الأولي من هذا العام

ارتفاع الصادرات غير النفطية الإيرانية إلي إندونيسيا بنسبة 42٪

كوالالمبور/ 27 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال المستشار التجاري الإيراني في اندونيسيا، إن الصادرات الإيرانية غير النفطية إلي إندونيسيا بلغت 328 مليون دولار في الأشهر الستة الأولي من العام، بزيادة قدرها 42٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واضاف أنور كمري في مقابلة مع إرنا اليوم السبت، إنه وفقا للإحصاءات التي قدمتها جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فان الصادرات غير النفطية إلي إندونيسيا بلغت في الأشهر الستة الأولي من العام الحالي 328 مليون دولار، بزيادة 42٪ من حيث القيمة عن الفترة نفسها من العام الماضي، و 20 ٪ من حيث الوزن.
وأضاف: في العام الماضي بلغت صادرات إيران 230 مليون دولار في الأشهر الستة الأولي.
ووفقاً للإحصاءات، بلغت قيمة الوقود والزيوت المعدنية في النصف الأول من هذا العام 160 مليون دولار ، وكان الحديد والصلب بقيمة 153 مليون دولار أهم الصادرات إلي إندونيسيا.
وأضاف كمري: كذلك ، تم تصدير المنتجات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية والسجاد ومنتجات المنسوجات وغيرها من الصناعات الغذائية إلي إندونيسيا.
وأضاف المستشار الاقتصادي الإيراني في إندونيسيا أنه بالمقارنة مع الواردات من إندونيسيا في الأشهر الستة الأولي من هذا العام، والتي بلغت 80 مليون دولار ، وهو ما يدل علي وجود رصيد تجاري إيجابي قدره 248 مليون دولار.
وشدد كمري علي أن دولة إندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها 260 مليون نسمة يمكن أن تكون وجهة جيدة لسلع وخدمات الشركات الإيرانية ، وإذا كانت الشركات الإيرانية موجودة في هذا السوق، يمكننا أن نري توسعا كبيرا في الصادرات غير النفطية للبلاد سواء في قطاع السلع أو في دائرة الخدمات والتقنية والهندسية.
إندونيسيا هي أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم الإسلامي وأكبر اقتصاد في اتحاد جنوب شرق آسيا (آسيان).
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اقتصاد

صادرات غير نفطية

اندونيسيا

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ارتفاع الصادرات غير النفطية الإيرانية إلي إندونيسيا بنسبة 42٪

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