غضب فلسطيني من التطبيع الخليجي مع الكيان الصهيوني

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' علي موقفها الرافض لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني علي المستويات كافة، لما لذلك من تداعيات خطيرة علي الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية في أرضه ووطنه، وعلي وحدة وتماسك الأمة وشعوبها المناهضة لهذه السياسات غير المنسجمة مع المزاج العام لشعوب الأمة العربية والإسلامية المساندين للحق الفلسطيني ولعدالة قضيته.

واستهجنت الحركة تسارع وتيرة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ولا سيما في ظل تزايد جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته من خلال تهويد القدس وتوسيع الاستيطان في الضفة، واستمرار الحصار علي غزة، وقتل المدنيين العزل والأطفال بدم بارد.

واعتبرت أن التطبيع بمثابة تشجيع وغطاء للعدو الصهيوني لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وخنجر في ظهره، وتخل عنه وعن قضيته العادلة.

وفي هذا السياق أدانت حركة حماس الزيارات واللقاءات التي تجري لسياسيين أو رياضيين إسرائيليين في بعض الدول العربية في قطر والإمارات، وندين بشدة لقاء رأس الإجرام الصهيوني نتانياهو في عُمان لما له من تداعيات خطيرة علي شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، كما تدعو الحركة أشقاءنا في هذه الدول إلي ضرورة دعم الشعب الفلسطيني وإسناده وتعزيز صموده علي أرضه، واستمرار سياسة المقاطعة وعزل الكيان الصهيوني الذي يشكل خطرا علي فلسطين والمنطقة بأسرها.

من جانبها قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح إن زيارة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني لسلطنة عُمان هو نسف لمبادرة السلام العربية القائمة علي أساس الأرض مقابل السلام الشامل ومن ثم إقامة العلاقات بين الدول العربية و'إسرائيل'.

وتساءل منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، ما جدوي التطبيع العلني من قبل عُمان و قطر و الإمارات مع الاحتلال الصهيوني في هذا الوقت وهم ليسوا دول طوق ومواجهة مع الاحتلال .

وأكد الجاغوب في تصريح وصل مراسل ارنا أن حركة فتح تدين بشدة التطبيع المجاني مع الاحتلال بدون اعتراف إسرائيل بالحق الفلسطيني والعربي وإعادة الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال :”إن كل ما يحدث هو تطبيق صريح لخطة (نتياهو كوشنير جلانبلات) التي من أهم بنودها فتح علاقات مع الدول العربية وإسرائيل ثم النظر في السلام مع الفلسطينيين”

وطالب الجاغوب برد شعبي عربي علي ما يجري من تطبيع مجاني مع الاحتلال لا يحترم الحقوق الفلسطينية والعربية.

🔴 الجهاد الاسلامي

وأدان المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب بأشد عبارات الادانة استقبال الاٍرهابي المجرم بنيامين نتنياهو في سلطنة عمان .

واعتبر إن هذه الزيارة والاستقبال يشكل طعنة للشعب الفلسطيني فهي بمثابة تبرئة وغسل لأيدي هذا المجرم من دماء الأطفال والأبرياء الذين تسفك دماؤهم كل يوم علي أرض فلسطين.

واكدت أن موقف سلطنة عمان شكل صدمة للفلسطينين وهي تري وتشاهد تعديات وانتهاكات نتنياهو وحكومته بحق المقدسات وفي مقدمتها المسجد الاقصي المبارك الذي يتعرض لأخطر فصول العدوان والتهويد .

حملة المقاطعة

ورفضت حملة المقاطعة- فلسطين بشدة كافة أشكال التطبيع التي يمارسها البعض مع الاحتلال الصهيوني، بما يشكله ذلك من تشجيع الاحتلال علي جرائمه، وتساعد في محاولته لتحسين صورته أمام العالم، خاصة بعد جريمته ضد المتظاهرين السلميين في مسيرة العودة الكبري.

وأكدت الحملة في بيان لها أن التطبيع مع الاحتلال جريمة لا تغتفر ومحاولة يائسة لتزوير وعي الأمة، مشددة أن الشعب الفلسطيني لن يغفر ولن يسامح كل من يطبع مع الكيان الصهيوني.

واكدت الحملة انها أشكال التطبيع المتسارعة في المنطقة، سواء علي المستوي الرسمي أو غير الرسمي من خلال بعض الهيئات والشخصيات بشكل يعمل علي ترسيخ الاحتلال والتغطية علي جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في ظل ما تتعرض له القدس واللاجئون من مؤامرة كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية.

واعتبرت إن استقبال بعض البلدان العربية وفود رياضية ورسمية صهيونية في الأونة الأخيرة وما تلاه من رفع للعلم الصهيوني في العواصم العربية لهي ضربة لقضية الأمة واقرار بشرعية المحتل علي أراضينا إضافة لكونها طعنة في ظهر تضحيات الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يتساقط فيه الرياضيون الفلسطينيون جرحي وشهداء برصاص الاحتلال الغاشم علي حدود قطاع غزة، والتي طالت أكثر من 30 رياضياً، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار، التي انطلقت في 30 مارس/ آذار الماضي من بينها حالات بتر في الأطراف.

وأضاف البيان' للاسف فضيحة ممارسة التطبيع لا تثير خجلاً لدي المطبعين، في محاولة للتغلغل ليصل إلي وعي الأجيال لتجذير قبول الاحتلال كحقيقة لا يمكن تجاوزها أو التغلب عليها.

وجددت دعوتها إلي الأمة لمواصلة رفض الكيان الصهيوني وعدم الاعتراف بشرعيته والتطبيع معه من أجل مصالح متوهمة علي حساب الشعب الفلسطيني وآلامه وحقوقه، مؤكدين علي ضرورة ملاحقة هذه الوفود والعمل علي طردها.

وثمنت مواقف الشعوب الرافضة للتطبيع، وندعوها إلي التمسك بهذا الموقف الوطني الشريف والضغط علي الحكومات التي تحاول إقامة علاقات مع الاحتلال من بوابة التطبيع.

انتهي **387** 1837

