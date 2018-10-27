نتنياهو يقتل في غزة.. ويبتسم في مسقط!‎

وفي الوقت الذي كان يتحدث فيه وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بكل أريحية عبر قناة الجزيرة عن زيارة نتنياهو، ويصف الزيارة بأنها طبيعية من 'دولة في الشرق الأوسط' للتحدث عن حل 'الخلاف الإسرائيلي الفلسطيني'، كان أبناء قطاع غزة يوارون شهداءهم الستة الثري، بعد أن قتلهم جنود نتنياهو 'الذي جاء ليبحث في عمان إصلاح المنطقة'، بحسب علوي!

ولعل ما يبدو أنه مفارقة في إقدام جيش نتنياهو علي قتل الفلسطينيين ثم قصف قطاع غزة بعد ساعات من زيارته 'الحميمة' لدولة عربية، بهدف بحث مساعي السلام، الذي هو في الحقيقة أمر معتاد عليه من قادة الاحتلال وجيشهم، فهذا الاحتلال وقادته لا يرون في لقاءاتهم مع قادة عرب، ولا في أي انفتاح عربي تطبيعي معهم، إلا مؤشرا علي أن الفلسطينيين أصبحوا وحدهم في الصراع، وعليه، فإن الاستفراد بهم هو الأصل وليس المفارقة، وإن زيادة العدوان عليهم هو الطبيعي في ظل تخلي الدول العربية عنهم.

وبالإضافة إلي الاستفراد 'الإسرائيلي' بالفلسطينيين كنتيجة للتطبيع العربي مع الاحتلال، فإن ما يسعي له نتنياهو هو 'كي الوعي' العربي، بإظهار أن حكومته التي ترتكب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني هي 'دولة طبيعية في الشرق الأوسط'، وهو ما يتوافق تماما ما قاله وزير الخارجية العماني في لقائه مع 'الجزيرة'، الذي أراد أن يروج من خلاله للتطبيع بالقول ما معناه، إن 'إسرائيل دولة في الشرق الأوسط' وليس غريبا أن تزور عُمان، بل إن المستغرب هو السؤال عن سبب الزيارة بما أنها أمر طبيعي'!

وفي إطار 'كي الوعي' العربي أيضا، يتحول الصراع العربي-الإسرائيلي، إلي 'خلاف إسرائيلي فلسطيني'، وكأن الاحتلال موجه فقط ضد الفلسطينيين، وكأنه ليس مشروعا استعماريا يفتت المنطقة ككل، ويساهم في إذكاء الخلافات العربية- العربية، كما أنه يهدف أساسا لمنع قيام أي مشروع عربي نهضوي في الإقليم.

وتأتي هذه الزيارة التي تعتبر أعلي مستوي تطبيعي بين الاحتلال ودولة عربية لا تربطها اتفاقية سلام معه، بعد عام حافل بالأحداث، قتلت 'إسرائيل' فيه عشرات الشهداء في فلسطين، وقصفت فيه لبنان وسوريا، واحتفت قيادتها فيه- في نفس الوقت- بوصولها إلي أفضل العلاقات علي أعلي مستويات مع الدول العربية، وبهذا 'يحق' لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو أن يفتخر يوميا في وسائل الإعلام العبرية والأجنبية، بأنه حقق أعلي مستوي من العلاقات مع الدول العربية.

إن الترويج لفكرة التطبيع مع الاحتلال عبر زيارة عمان، وعبر لقاءات مسؤولين عرب وخليجيين مع مسؤولين عسكريين وسياسيين من دولة الاحتلال، وعبر مشاركات رياضية وفنية تطبيعية في كل من قطر والإمارات، ليست فكرة معزولة عن إجراءات أخري مستعرة لتغيير الوعي العربي تجاه الاحتلال وتجاه فلسطين، حيث دأبت وسائل إعلام و'نخب' مرتبطة بالسلطة في هذه الدولة العربية أو تلك بالترويج لفكرة أن الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي لا يشكل أولوية عربية، وأن الصراع مع إيران مثلا أو مع تركيا أو مع دول عربية أخري، هو الأولوية في المرحلة الحالية، إضافة لسعي هذه 'النخب' لتغيير التاريخ وتزويره، والإساءة لكل الرموز التاريخية المرتبطة بفلسطين، بل والإساءة للشعب الفلسطيني واتهامه ببيع وطنه، فيما قدم هذا الشعب ولا يزال يقدم أكبر التضحيات منذ قرن كامل لمقاومة آخر احتلال في العالم، في القرن الواحد والعشرين!.

وعلي الرغم من كل هذه المحاولات الرسمية العربية لصناعة 'وعي' جديد زائف، وصناعة رواية زائفة حول الصراع العربي-الإسرائيلي، إلا أن ما يطمئن هو أن فلسطين حاضرة في قلوب وعقول غالبية الشعوب العربية العظمي، وأن محاولات التزييف مهما اشتدت، فإن استشهاد فلسطيني واحد، أو صمود امرأة فلسطينية، أو صرخة شيخ فلسطيني في وجه الاحتلال وظلمه، كفيلة بإلغاء جهود سنوات ممن يحاولون صناعة واقع جديد.

الشعب العربي بغالبيته العظمي، لا يزال يري في القدس بوصلته، وفي فلسطين جوهر صراعه مع الاحتلال، ولا يزال يعرف أن الصراع هو صراعه شخصيا، ووطنيا، وليس مجرد خلاف 'إسرائيلي-فلسطيني'، كما يري السيد يوسف بن علوي وغيره من صانعي السياسة العربية!.

عربي 21

انتهي ** 1837

