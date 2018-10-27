الخبير الامريكي في نزع الاسلحة:

سياسة ترامب مبنية علي توسيع سباق التسلح

نيويورك/ 27 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال المدير التنفيذي لرابطة مراقبة الأسلحة ومقرها في واشنطن، إن قرار ترامب بسحب اميركا من اتفاقية الأسلحة النووية المتوسطة المدي، سيؤدي الي توسيع سباق التسلح في العالم، قائلاً إن الدول الأخري قد تتبع سياسات واشنطن ولا تنفذ التزاماتها في معاهدة الحظر النووي .

واضاف ' دريل كيمبال' اليوم السبت في مقابلة حصرية مع إرنا، إن سياسات ترامب الأحادية الجانب، تبعث علي القلق بشأن مستقبل معاهدة حظر الانتشار النووي ، مضيفا أن الأسلحة التي تم تصنيعها خلال الحرب الباردة ما زالت قائمة. لدي الولايات المتحدة حوالي 1400 رأس حربي نووي في قاذفات بعيدة المدي وصواريخ أرضية وبحرية.
وصرح إن الروس لديهم نفس القدر من الرؤوس النووية. يمكن اطلاق حوالي 800 رأس نووي في حوالي 20 دقيقة بناء علي أوامر من رئيس الولايات المتحدة. نحن في وضع خطير حيث يكون مصير مئات الملايين في أيدي قلة من الناس ، وعلي وجه التحديد ، في أيدي ترامب وبوتين!
ورفض الخبير في نزع السلاح، تصريحات مستشار الأمن القومي في البيت الابيض جون بولتون حول المخاوف الأمنية الأمريكية بشأن البقاء في معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدي، مضيفا : هو (بولتون) يقول إن المعاهدة لا تقيد الصين. لم تكن الصين طرفا في هذه المعاهدة.
وأضاف كيمبال: إن بولتون لا يقول إن الجيش الأمريكي في الأساس لا يحتاج إلي إطلاق صواريخ ارض ارض متوسطة المدي والتي هي محظورة بموجب المعاهدة. ليست هناك حاجة لهذه الصواريخ لاستهداف الأهداف علي أرض الصين. لدي الولايات المتحدة أسلحة أخري يمكن أن تدمر هذه الأهداف بسهولة.
وقال المدير التنفيذي لرابطة مراقبة الاسلحة: لذا سنشهد في العام القادم انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة ، وهي مقدمة لعصر جديد من الغموض في العلاقات بين موسكو وواشنطن ، وفي نفس الوقت مستقبل نزع السلاح العالمي سيواجه مشاكل .
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سياسة ترامب مبنية علي توسيع سباق التسلح

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