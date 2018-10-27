صاروخ باليستي جديد يضرب العدو في الساحل الغربي اليمني

طهران /27 تشرين الاول / اكتوبر/ ارنا - قصفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية في اليمن ، اليوم السبت، تجمعات العدو في الساحل الغربي بصاروخ باليستي لم تكشف عن نوعه.

وأوضح مصدر عسكري بالقوة الصاروخية لـ'المسيرة نت' أن الصاروخ الباليستي الجديد تم إطلاقه علي معسكر مستحدث للجنود السودانيين في الساحل الغربي، مؤكدا إصابة الهدف المرصود بدقة عالية موقعا خسائر كبيرة في صفوف العدو.
ولم يدلِ المصدر بمزيد من المعلومات حول الصاروخ الجديد، لكنه أكد أنه سيتم الكشف عنه لاحقا.
وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قد أطلقت، الخميس الماضي، صاروخا باليستيا من طراز بدر1 علي تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في البقع قبالة نجران.
كما أطلقت القوة الصاروخية الثلاثاء، صاروخين باليستيين من طراز بدر1 علي تجمع لقيادات تحالف العدوان في محافظة مأرب، كما أطلقت في الـ11 من أكتوبر الجاري صاروخا باليستيا من نفس الطراز علي تجمعات للمنافقين في عسير.
وتعمل القوة الصاروخية لدي الجيش واللجان الشعبية علي تطوير منظوماتها الصاروخية بشكل مستمر وقد تمكنت منذ بداية العدوان علي اليمن في مارس 2015 من تحييد منظومات الدفاع الصاروخي الأمريكية باتريوت وضرب العمق السعودي بما في ذلك عاصمة العدوان الرياض.
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صاروخ باليستي جديد يضرب العدو في الساحل الغربي اليمني

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