رئيس حركة العدل العالمية الماليزية:

قتل خاشقجي سبب صحوة عالمية ضد آل سعود

كوالالمبور/ 27 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال رئيس حركة العدل العالمية الماليزية، إن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والذي انتقد النظام السياسي لبلده في وسائل الاعلام فقط، سيؤدي إلي انتفاضة عامة ضد نظام آل سعود الاستبدادي.

وقال الدكتور تشاندرا مظفر، رئيس حركة العدل العالمية الماليزية، في مقابلة مع وكالة ارنا اليوم السبت حول مقتل هذا الصحفي : إن أحد أهم أسباب مقتل الصحفي السعودي هو قربه من بعض السياسيين الأمريكيين والنخب السياسية.
وأشار إلي أن السعودية ارتكبت العديد من الجرائم ضد الشعب اليمني، وقال إن بعض الفجائع، مثل القتل الوحشي للصحفي سعودي، علي يد عناصر هذا النظام، كشف الوجه الحقيقي للمملكة العربية السعودية.
وحسب ما قاله فان 'خاشقجي' كان واحد من معارضي محمد بن سلمان، وبعد إقامته في الولايات المتحدة، نشر العديد من المقالات في الصحف الامريكية الشهيرة ضد النظام السياسي السعودي، كما انه كان أيضا قريبا من عدد من السياسين الأمريكيين مما اثار حفيظة الساسة السعوديين .
وقال مظفر، إن محمد بن سلمان مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو قلق للغاية بشأن أي نوع من تشوية صورة السعودية في امريكا.
واضاف رئيس الحركة العالمية الماليزية، إن مقتل الصحفي السعودي هو وثيقة أخري لدي الرأي العام العالمي لفهم طغيان النظام السياسي في السعودية.
وصرح السياسي الماليزي في مجال العلاقات الدولية أيضا، إن القتل الهمجي للصحفي السعودي، يؤكد أن المملكة العربية السعودية مستعدة لاتخاذ إجراءات غير إنسانية وخطيرة للحفاظ علي علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وردا علي سؤال لماذا لم تتخذ الدول الإسلامية موقفا منسقا ضد مقتل الصحفي السعودي، اجاب تشاندرا مظفر: يبدو أن الدول الإسلامية أقل تركيزاً علي هذه المسألة بسبب قضية الحج، فيما تحاول بعض الدول الغربية اظهار نفسها أكثر فعالية في هذا المجال.
وفي الوقت نفسه، أعرب عن أمله في أن يؤدي مقتل الصحفي السعودي إلي اندلاع انتفاضة عامة بين الدول الإسلامية ضد المملكة العربية السعودية وعلاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة ، فضلاً عن الجرائم المرتكبة ضد المنتقديي المحليين والشعب اليمني المسلم.
وقال رئيس الحركة العالمية الماليزية، إن مسار الحوادث في السنوات الأخيرة في المنطقة، كشف أن المملكة العربية السعودية تصدر الإرهاب إلي دول أخري ولا تولي أي اهمية لحقوق الإنسان في داخل وخارج البلاد.
واضاف مظفر إن السعودية وبهجومها العسكري ضد الشعب اليمني، قد وسعت من ملفها الاجرامي ضد المسلمين وقتلت الآلاف من ابناء الشعب اليمني معربا عن امله بوقف المجازر ضد الشعب اليمني المسلم بالتعاون مع الأمم المتحدة.
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قتل خاشقجي سبب صحوة عالمية ضد آل سعود

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