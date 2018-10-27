اكثر من 202 الف زائر الاربعین الحسینی (ع) عبروا معبر جذابة

واضاف نو نجاد الیوم السبت فی حدیث لمراسل ارنا، انه بلغ عدد الزوار الذین عبروا معبری جذابه فی ایران و شیب فی العراق أمس الجمعة 29 الفا و 512 زائرا متوجهین الی النجف الاشرف ومن ثم الي كربلا المقدسة.

واضاف انه و رغم استمرار هطول الامطار الغزیرة فان حركة زوار اربعین الامام الحسین (ع) لا زالت متواصلة.

یذكر ان 300 موكب منتشر فی محیط معبر جذابة حیث تفاجئوا لیلة امس الجمعة بهطول امطار غزیرة مصحوبة بهبوب اعاصیر و ریاح قویة ادت الی انقطاع التیار الكهربائی .

وبدأت حركة زوار الاربعین باتجاه معبر جذابه منذ بدء شهر صفر و بلغت ذروتها فی الایام الاخیرة.

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