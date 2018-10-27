حماس تستهجن وترفض تسارع وتيرة التطبيع مع 'إسرائيل'

وقالت حماس في بيان نقله 'المركز الفلسطيني للإعلام': إن التطبيع له تداعيات خطيرة علي الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية في أرضه ووطنه، وعلي وحدة وتماسك الأمة وشعوبها المناهضة لهذه السياسات غير المنسجمة مع المزاج العام لشعوب الأمة العربية والإسلامية المساندين للحق الفلسطيني ولعدالة قضيته.

وعدّت حماس التطبيع بمنزلة 'تشجيع وغطاء للعدو الصهيوني لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وخنجر في ظهره، وتخل عنه وعن قضيته العادلة'.

واستنكرت الحركة الزيارات واللقاءات التي تجري لسياسيين أو رياضيين إسرائيليين في بعض الدول العربية في قطر والإمارات.

وأدانت بشدة لقاء نتنياهو في سلطنة عمان، وقالت: إن له تداعيات خطيرة علي شعبنا وقضيته العادلة، ودعت الحركة هذه الدول لدعم شالعب الفلسطيني وتعزيز صموده، وعزل الكيان الإسرائيلي.

انتهي ** 1837

