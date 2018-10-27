مستشار رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة انشاء سكك حديد `شلمجة –البصرة`

وقال مرتضي بانك في اجتماع لجنة الاربعين الذي عقد في محطة شلمجة الحدودية (جنوب غرب) مساء الجمعة، ان انشاء الخط السككي 'شلمجة –البصرة' يعد من المشاريع البنيوية والاساسية ويوفر امكانيات ملحوظة لصادرات البلاد.

واشار الي اتفاقية مبرمة بين ايران والعراق لانشاء هذا الخط السككي وقال، ان المناطق الحرة لها الاستعداد الكامل لتنفيذ هذا المشروع.

واضاف امين المجلس الاعلي للمناطق الحرة، انه في حال موافقة وزارة الطرق، فان المجلس الاعلي للمناطق الحرة مستعد تماما لتنفيذ هذا المشروع بصفة منفذ وبمشاركة مستثمر من القطاع الخاص.

وقال بانك، ان انشاء هذا المشروع ستتبعه زيادة الزيارات الدولية فضلا عن تسهيل حركة الزوار.

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