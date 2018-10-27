وكالة التحقیقات الفدرالیة الباكستانیة تفتح مكتبا لها فی ایران

وقال احد مسؤولی الوكالة فی تصریح لصحیفة 'داون' الباكستانیة ان الوكالة فتحت اخیرا مكتبین لها فی ایران والیونان بهدف الحیلولة دون انشطة شبكات مافیا تهریب الافراد او الجرائم المنظمة وعبور المواطنین الباكستانیین من هذین البلدین بصورة غیر شرعیة.

واضاف، انه سیتم قریبا ایفاد مسؤولین علي مستوي مساعد مدیر مع الكوادر ذات الصلة الي هذین المكتین لیباشروا اعمالهم فیهما.

واكد هذا المسؤول ضرورة منع خروج الكوادر الشبابیة الباكستانیة بصورة غیر شرعیة من بلاده الي الخارج خاصة اوروبا وقال، ان هذا الامر یخلق فی بعض الحالات مشاكل للمهاجرین غیر الشرعیین.

انتهي ** 2342

