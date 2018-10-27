واعظی یؤكد ضرورة اكمال محطتی جذابة وشلمجة الحدودیتین

وخلال اجتماعه الجمعة بلجنة الاربعین فی محافظة خوزستان جنوب غرب ایران اشار واعظی، الي ان اجراءات كبیرة جدا قد اتخذت علي مستوي المحافظة خلال العام الاخیر واضاف، ان الانشطة والاجراءات المتخذة فی المحافظة ملموسة جدا مقارنة مع العام الماضی وینبغی ان نواصل هذا المسار للوصول الي النقطة اللازمة كما یتوجب بذل الاهتمام الجاد للابقاء علي الطابع الشعبی لهذه الحركة العظیمة.

كما اكد علي الجهود المبذولة للحفاظ علي امن الزوار واضاف، ان جمیع القوات العسكریة والشرطیة والامنیة فی البلاد تبذل جهودا استثنائیة فی مجال الامن لیقوم زوار الاربعینیة باداء الزیارة فی اجواء آمنة تماما.

واكد واعظی ضرورة الاهتمام الجاد بانشاء خط سكك الحدید 'شلمجة – البصرة' من اجل راحة الزوار وقال، ان هذا المشروع بامكانه ایجاد تحول فی مسیرة تنمیة المحافظة وفی قطاع السیاحة.

انتهي ** 2342

