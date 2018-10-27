نتنياهو زار سلطنة عمان

وقال مكتب نتنياهو في بيان صحفي: عاد رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته قبل قليل إلي 'إسرائيل' في ختام زيارة رسمية قاما بها إلي سلطنة عُمان حيث التقي رئيس الوزراء السلطان قابوس بن سعيد'.

وقال البيان ان السلطان قابوس وجه دعوة إلي رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته للقيام بهذه الزيارة في ختام اتصالات مطولة أجريت بين البلدين.

وتعد الزيارة أول لقاء رسمي يعقد في هذا المستوي منذ عام 1994 بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الاسبق اسحاق رابين.

وشارك في الزيارة كل من رئيس الموساد يوسي كوهين ومستشار نتنياهو لشؤون الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم ورئيس ديوان رئيس الوزراء يؤاف هوروفيتس والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد أفي بلوت.

نص البيان المشترك الذي صدر خلاصةً للزيارة علي أن اللقاء تناول السبل لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط كما تم خلاله بحث قضايا ذات اهتمام مشترك تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكر مكتب نتنياهو ان الزيارة الي عمان تشكل خطوة ملموسة في إطار تنفيذ سياسة نتنياهو التي تسعي إلي تعزيز العلاقات 'الإسرائيلية' مع دول المنطقة من خلال إبراز الخبرات الإسرائيلية في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد.

انتهي **387** 2342

