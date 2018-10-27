الاولي منذ اكثر من عشرين عاما

نتنياهو زار سلطنة عمان

القدس المحتلة/ 26 تشرين الأول/ أكتوبر/ارنا-أعلن الكيان الصهيوني ان رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو وزوجته زارا سلطة عمان بعد دعوة رسمية من السلطان قابوس.

وقال مكتب نتنياهو في بيان صحفي: عاد رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته قبل قليل إلي 'إسرائيل' في ختام زيارة رسمية قاما بها إلي سلطنة عُمان حيث التقي رئيس الوزراء السلطان قابوس بن سعيد'.
وقال البيان ان السلطان قابوس وجه دعوة إلي رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته للقيام بهذه الزيارة في ختام اتصالات مطولة أجريت بين البلدين.
وتعد الزيارة أول لقاء رسمي يعقد في هذا المستوي منذ عام 1994 بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الاسبق اسحاق رابين.
وشارك في الزيارة كل من رئيس الموساد يوسي كوهين ومستشار نتنياهو لشؤون الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم ورئيس ديوان رئيس الوزراء يؤاف هوروفيتس والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد أفي بلوت.
نص البيان المشترك الذي صدر خلاصةً للزيارة علي أن اللقاء تناول السبل لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط كما تم خلاله بحث قضايا ذات اهتمام مشترك تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وذكر مكتب نتنياهو ان الزيارة الي عمان تشكل خطوة ملموسة في إطار تنفيذ سياسة نتنياهو التي تسعي إلي تعزيز العلاقات 'الإسرائيلية' مع دول المنطقة من خلال إبراز الخبرات الإسرائيلية في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد.
انتهي **387** 2342



برچسب ها

سياسي

عمان

الكيان الصهيوني

تطبيع

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

نتنياهو زار سلطنة عمان

معظم المشاهدات

ظريف يدعو للمزيد من تسهيل الظروف لزوار الاربعين في الحدود العراقية

في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي

ظريف يدعو للمزيد من تسهيل الظروف لزوار الاربعين في الحدود العراقية

أمام جمعة النجف يهزأ بمطالبة البحرين والسعودية ادراج الحرس الثوري ضمن لائحة الارهاب

أمام جمعة النجف يهزأ بمطالبة البحرين والسعودية ادراج الحرس الثوري ضمن لائحة الارهاب

اميركا انتهكت بنودا من معاهدة الصداقة مع ايران

رئيس محكمة لاهاي:

اميركا انتهكت بنودا من معاهدة الصداقة مع ايران

السفير مسجدي يجدد دعم ايران للعراق في مرحلة اعادة الاعمار

في برقية تهنئة لرئيس الوزراء العراقي

السفير مسجدي يجدد دعم ايران للعراق في مرحلة اعادة الاعمار

ایران تدعو العالم لتنفیذ قرار محكمة لاهای حول شكواها من امیركا

فی اجتماع الجمعیة العامة للامم المتحدة

ایران تدعو العالم لتنفیذ قرار محكمة لاهای حول شكواها من امیركا

أحدث الأخبار

وكالة التحقیقات الفدرالیة الباكستانیة تفتح مكتبا لها فی ایران

وكالة التحقیقات الفدرالیة الباكستانیة تفتح مكتبا لها فی ایران

واعظی یؤكد ضرورة اكمال محطتی جذابة وشلمجة الحدودیتین

واعظی یؤكد ضرورة اكمال محطتی جذابة وشلمجة الحدودیتین

نتنياهو زار سلطنة عمان

الاولي منذ اكثر من عشرين عاما

نتنياهو زار سلطنة عمان

قاسمی: الكیان الصهیونی یسعي لزرع الخلافات بین الدول الاسلامیة

منتقدا زیارة نتنیاهو الي سلطنة عمان

قاسمی: الكیان الصهیونی یسعي لزرع الخلافات بین الدول الاسلامیة

عون: اعتداءات اسرائيل تعرقل ايجاد حل عادل وشامل ودائم لازمة الشرق الاوسط

عون: اعتداءات اسرائيل تعرقل ايجاد حل عادل وشامل ودائم لازمة الشرق الاوسط

موضوعات مرتبط