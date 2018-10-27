خمسة شهداء وعشرات الجرحي في الجمعة الحادية والثلاثين لمسيرات العودة

واكدت وزارة الصحة استشهاد ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال شرق مخيم العودة بخانيونس جنوب قطاع غزة اثر استهدافهم بشكل مباشر وهم احمد سعيد ابو لبدة (22 عاما) ،نصار ابو تيم (19 عاما) وعايش غسان شعت (23 عاما) شرق خان يونس فيما استشهد الرابع محمد خالد محمود عبد النبي (27 عاما) متأثراً بجراحه الذي اصيب بها شرق جباليا، فيما لم تعرف بعد هوية الشهيد الخامس.

وفتحت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر علي المتظاهرين قبل اقترابهم من السياج الامني.

وفي الضفة الغربية استشهد المواطن عثمان لدادوة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب قرية المزعة الغربية شمال غرب رام الله.

من جهته وجه فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس التحية إلي جماهير غزة الصامدة التي جسدت بوحدتها وإرادتها وبزخم عطائها وتضحياتها وإصرارها علي المشاركة في مسيرات العودة رغم كل جرائم الإحتلال بحقهم الرد الحاسم علي كل تهديدات العدو والإجراءات الصهيونية وأساليب القتل الوحشية بحقهم.

كما وجه التحية إلي 'شهداء الشعب الفلسطيني الذين ارتقوا علي مدار تاريخه الجهادي الطويل وهم يدافعون عن ثوابت وثري هذا الوطن، ونخص بالذكر شهداء مسيرات العودة وكسر الحصار وجمعة غزة صامدة ولن تركع ونتمني الشفاء العاجل للجرحي والمصابين' .

وجدد برهوم التاكيد علي 'الاستمرار في مسيرات العودة وكسر الحصار ولا تراجع عنها رغم قتل وإرهاب الإحتلال ، متسلحين بعدالة قضيتنا وحقنا في العيش بحرية وكرامة محافظين علي الوحدة و الزخم الشعبي الكبير حتي تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وعلي رأسها إنهاء حصار قطاع غزة' .

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