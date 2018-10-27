'خاص إرنا'

مسيرات العودة مستمرة ولا أثمان سياسية مقابل كسر الحصار

غزة/26 تشرين الأول/ أكتوبر/ إرنا-في الوقت الذي يستمر الفلسطينيون مسيرات العودة وكسر الحصار تواصل قوات الاحتلال الرهان علي تراجع الدعم الشعبي والزخم الجماهيري لهذا المسيرات وصولا لوقفها الا ان الفصائل الفلسطينية رفضت وضع هذه المسيرات علي طاولة المفاوضات مؤكدة انها خارج كل الحسابات فيما رجح المراقبون ان تتغير بعض الوسائل المستخدمة مثل اقتحام الحدود او اطلاق البالونات الحارقة لاعطاء الفرصة للوسطاء للوصول لاتفاق لكسر الحصار.

اسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس أعرب عن أمله ان تواصل مصر جهودها من أجل تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة وكذلك للتخفيف عن قطاع غزة و فكفكة الحصار عن قطاع غزة
وأضاف في حديث لمراسلنا :'ونحن نقول أن المسيرات مستمرة ... مسيرات العودة مستمرة وجهود مصر لوقف اطلاق النار حسب اتفاقية عام 2014 بدون اثمان سياسية وعلي أن يرفع الحصار بشكل عام عن قطاع غزة ..
وأكد رضوان أن مسيرات العودة هي شكل من أشكال مقاومة الاحتلال الصهيوني وهي مستمرة بطابعها الشعبي حتي تحقق أهدافها مضيفا :' وأقول للمحتل لابد من رفع الحصار بشكل كامل دون قيد أو شرط عن غزة ' .

المقاومة الشعبية
الناطق باسم المقاومة الشعبية خالد الازبط قال ان الجهود المصرية والاممية وصلت الي مراحلها الأخيرة وأن الفصائل في انتظار الرد الصهيوني علي التفاصيل النهائية لتطبيق هذا الاتفاق.
وأشار الي جهود مصرية متزامنة ومتواصلة من أجل العمل مع السلطة الفلسطينية لانهاء كل العقوبات المفروضة علي قطاع غزة و وقف العقوبات متوقعا البدء بتطبيق كسر الحصار قريبا.
وأكد الازبط أن الوضع الانساني والمعيشي في غزة وصل الي طريق الموت بكل ما تعنيه الكلمة وهو ما يعني اولية كسر الحصار في ظل اصرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس علي ايقاف مشروع المصالحة.
وقال الازبط ان ملف التهدئة لم يطرح وقف مسيرات العودة وهناك اليات وأدوات للتخفيف من هذه المسيرات وقف شروط معينة و وفق انجازات ستحققها هذه المسيرات ولكن لن تتوقف طالما أن هناك احتلال علي أرض فلسطين .
المحلل السياسي حسام الدجني استعبد توقيع اتفاق تهدئة بين الفصائل الفلسطينية وحكومة الاحتلال مشيرا الي ان مصر تعمل علي رفع الحصار لا التوقيع علي اتفاق تهدئة كون أن الاتفاق يحتاج الي قرار سياسي وهذا القرار متعثر بسبب حالة الانقسام الفلسطيني؟ .
وأضاف :' مصر تعمل مع فصائل بشكل جماعي علي أن يكون هناك تخفيف للحصار مقابل التخفيف في مسيرات العودة حتي لا تنفجر المنطقة وتصل الي حافة الهاوية وانفجار غزة باتجاه حرب شاملة مع الاحتلال الصهيوني .
وأكد ان صورة الوضع مرتبطة بسلوك الاحتلال الصهيوني، في حال رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني سيكون هناك بالتأكيد تهدئة أكثر من التصعيد لكن في حال بقي الاحتلال متنكرا لحق الشعب الفلسطيني في كسر الحصار فخيار التصعيد هو الأكثر قربا.
وعلم مراسل 'ارنا' أن جميع الفصائل وافقت علي المقترح المصري باستثناء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تحفظت علي أي اتفاق مع الاحتلال الصهيوني.
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مسيرات العودة مستمرة ولا أثمان سياسية مقابل كسر الحصار

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