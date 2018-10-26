واعظي: المسيرة الاربعينية تظهر عظمة وحدة المسلمين في العالم

وقال واعظي في تصريح للمراسلين لدي تفقده معبر شلمجة الدولي (جنوب غربي ايران) ان المسيرة الاربعينية لها نتائج عظيمة للغاية للعالم الشيعي وتظهر احقية هذا المذهب لجميع ابناء البشر.

واشار الي بدء نشاط معبر خسروي الحدوي في محافظة كرمانشاه ( غربي ايران ) اعتبارا من العام القادم وقال انه مع افتتاح هذا المعبر الي جانب معابر شلمجة ومهران وجذابة سنشهد انسيابية في حركة الزوار الي العراق بشكل افضل .

واضاف واعظي : انه لحد الان توجه اكثر من مليون و400 الف زائر الي العراق عبر هذه المعابر الثلاثة للمشاركة في اربعينية الامام الحسين عليه السلام .

وقد تفقد واعظي قبل ذلك معبر جذابة .

انتهي ** 1837

