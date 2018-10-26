مسیر زوار الاربعین یتمتع بغطاء امنی كامل

اهواز / 26 تشرین الاول / اكتوبر/ ارنا - قال رئیس مركز الدراسات للامن القومی فی ایران العمید امیر حیات مقدم انه من خلال التدابیر التی اتخذتها جمیع الاجهزة المعنیة فان جمیع المعابر الحدودیة التی یمر عبرها زوار اربعینیة الامام الحسین علیه السلام تتمتع بغطاء امنی كامل.

وقال العمید حیات مقدم خلال تفقده معبر جذابه الحدودی مع العراق الیوم الجمعة ان قوات حرس الثورة الاسلامیة والجیش والشرطة تقوم بدور مهم فی توفیر هذا الغطاء الامنی.
واضاف: من خلال مشاركة وتعاون جمیع الاجهزة الامنیة فقد سلبت امكانیة ای تحرك من العدو وهذا امر واضح للجمیع .
واشار الي ان المسیرة الاربعینیة تعتبر رمزا للوحدة ببین جمیع الفئات والاقوام الایرانیة وقال ان هذه المسیرة الملیونیة دلیل علي عزة المسلمین فی العالم بحیث تحولت هذه الملحمة العظیمة الي حدث دولی فرید.
وقد توجه لحد الان اكثر من 176 الف زائر الي العراق عبر معبر جذابة الحدودی للمشاركة فی مراسم اربعینیة الامام الحسین علیه السلام.
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مسیر زوار الاربعین یتمتع بغطاء امنی كامل

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