4 شهداء برصاص 'إسرائيل' في جمعة 'غزة صامدة ولن تركع'

طهران /26 تشرين الاول /اكتوبر/ ارنا - استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب العشرات، في قمع الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والقنابل الغازية المتظاهرين شرق قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن الشهداء هم محمد عبد النبي (27 عاما) من شرق جباليا، ونصار أبو تيم (19 عاما)، وأحمد أبو لبدة (22 عاما)، وعايش شعث (23 عاما) وثلاثتهم استشهدوا شرق خانيونس.
وأضافت الصحة أن الإصابات بلغت 85 جريحًا.
وبدأ آلاف المواطنين بالتوافد إلي مخيمات العودة، عصر اليوم؛ للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ31 من فعاليات الحراك الشعبي، بعنوان 'غزة صامدة وما بتركعش'.
وأفاد مراسل 'المركز الفلسطيني للإعلام' أن المواطنين شرعوا في التوافد للمشاركة بالمسيرة، وأشعل الشبان الإطارات المطاطية لحجب الرؤية عن قناصة الاحتلال، في حين واصل الشبان إرسال البالونات الحارقة.
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة دعت الجماهير في قطاع غزة للنفير العام والحشد والمشاركة في فعاليات اليوم شرقَ قطاعِ غزةَ.
وأوضحت أن زحف الجماهير إلي المخيمات سيبدأ الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم.
وكان 130 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي والاختناق؛ جراء قمع قوات الاحتلال المتظاهرين السلميين المشاركين في الجمعة الـ30 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي محافظات قطاع غزة.
وشهدت الجمعة الماضية والتي كانت بعنوان 'معًا.. غزة تنتفض والضفة تلتحم' مشاركة جماهيرية واسعة وحاشدة؛ تحديا لتهديدات قادة الاحتلال الإسرائيلي.
وانطلقت مسيرة العودة وكسر الحصار في 30 مارس الماضي بالمناطق الشرقية لقطاع غزة، بمشاركة آلاف المواطنين أسبوعيًّا المطالبين بحق العودة ورفع الحصار الإسرائيلي المتواصل علي غزة منذ أكثر من 12 عامًا.
وأسفرت اعتداءات الاحتلال علي المشاركين في المسيرة السلمية عن استشهاد أكثر من 200 مواطن، وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخر بجراح متفاوتة.
انتهي** 1837



برچسب ها

سياسي

غزة

الاحتلال الاسرائيلي

غزة صامدة وما بتركعش

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

4 شهداء برصاص

معظم المشاهدات

موغريني: الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة يدعمان الاتفاق النووي

موغريني: الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة يدعمان الاتفاق النووي

اصدار خارطة الخليج الفارسي باسم ايران

اصدار خارطة الخليج الفارسي باسم ايران

روحاني يعتبر الدعم الامريكي وراء قتل خاشقجي

وسائل اعلام صينيه:

روحاني يعتبر الدعم الامريكي وراء قتل خاشقجي

البرلمان العراقي يمنح الثقة لعبدالمهدي و14 وزيراً ويؤجل التصويت علي 8 وزارء

البرلمان العراقي يمنح الثقة لعبدالمهدي و14 وزيراً ويؤجل التصويت علي 8 وزارء

ظريف يدعو للمزيد من تسهيل الظروف لزوار الاربعين في الحدود العراقية

في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي

ظريف يدعو للمزيد من تسهيل الظروف لزوار الاربعين في الحدود العراقية

أحدث الأخبار

واعظي: المسيرة الاربعينية تظهر عظمة وحدة المسلمين في العالم

واعظي: المسيرة الاربعينية تظهر عظمة وحدة المسلمين في العالم

مسیر زوار الاربعین یتمتع بغطاء امنی كامل

مسیر زوار الاربعین یتمتع بغطاء امنی كامل

4 شهداء برصاص `إسرائيل` في جمعة `غزة صامدة ولن تركع`

4 شهداء برصاص 'إسرائيل' في جمعة 'غزة صامدة ولن تركع'

تنياهو يزور سلطنة عُمان ويلتقي حاكمها السلطان قابوس

تنياهو يزور سلطنة عُمان ويلتقي حاكمها السلطان قابوس

ابرام مذكرة تعاون طبية بين ايران وكازاخستان

ابرام مذكرة تعاون طبية بين ايران وكازاخستان

موضوعات مرتبط