تنياهو يزور سلطنة عُمان ويلتقي حاكمها السلطان قابوس

طهران /26 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - أجري رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعقيلته سارة، اليوم الجمعة، زيارة رسمية إلي سلطنة عُمان، حيث التقي السلطان قابوس بن سعيد.

وأعلن مكتب نتنياهو اليوم الجمعة، أنه عاد إلي الكيان الإسرائيلي بعد أن قام بأول زيارة رسمية إلي سلطنة عُمان التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع 'إسرائيل' والتقي بالسلطان قابوس بن سعيد.
وبث التلفزيون العماني صورًا من اللقاء، وقال: 'إن السلطان قابوس المعظم استقبل دولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحثا سبل دفع السلام، والقضايا ذات الاهتمام المشترك'.
وقال نتنياهو إن السلطان قابوس وجه له الدعوة بزيارة السلطنة في ختام اتصالات مطولة بين الطرفين.
وتأتي هذه الزيارة، في ظل الغضب الشعبي الواسع في العالمين العربي والإسلامي من موجات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر : المركز الفلسطيني للاعلام
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سياسي

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عمان

السلطان قابوس بن سعيد

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تنياهو يزور سلطنة عُمان ويلتقي حاكمها السلطان قابوس

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