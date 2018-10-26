عبور 3 آلاف بحريني من زوار الأربعين إلي العراق بعد مبيتهم في منفذ العبدلي

وانتقدت الناشطة الحقوقية الكويتية هديل بوقريص عدم وضع خطة في المنافذ الحدودية لاحتواء الأعداد الكبيرة من المسافرين الذين يمرون عبر منفذ العبدلي إلي العراق في ذكري الأربعين.

وفي تغريدات لها علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر قالت الحقوقية بوقريص إن المنافذ الحدودية فشلت في احتواء المسافرين كعادتها السنوية حيث يكون موسم عبور المسافرين في ذكري الأربعين.

وأضافت “وصلتني شكاوي بأن هناك عددا كبيرا من ذوي الإحتياجات الخاصة يجلسون علي الأرض والبقية ينتظرون في الشمس قبل دخول منفذ عبدلي 1 ، لماذا في كل سنة تكرر إدارة المنافذ الحدودية نفس الأخطاء التي تم تنبيهها عليها مراراً وتكراراً؟”.

وأشارت إلي “إزالة المضائف التي كانت توفر جميع الخدمات للمسافرين حتي لا ينتظرون لساعات طويلة تحت الشمس عبر منفذ العبدلي لأكثر من عامين”.

المصدر : اللؤلؤة

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