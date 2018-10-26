البرلمان الايراني مستعد لتنمية وتعزيز العلاقات مع العراق

ونقلاً عن الموقع الاعلامي لمجلس الشوري الاسلامي كتب لاريجاني في رسالة التهنئة التي وجهها الي رئيس وزراء العراق «عادل عبد المهدي»: إنني علي ثقة بأنّ فترة توليكم رئاسة الوزراء ستشهد تطوراً وتعزيزاً للعلاقات بين البلدين والشعبين في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية.

كما خاطب لاريجاني في رسالته جميع أعضاء الحكومة العراقية الجديدة معلناً إستعداد مجلس الشوري الاسلامي للمساعدة في تسهيل التبادل الثنائي المتنوع بين طهران وبغداد.

ودعا لاريجاني بالصحة والنجاح لرئيس وزراء العراق وبالأمن المستدام والاستقرار والكرامة والشموخ لشعب العراق الصديق والشقيق.

وكان عادل عبد المهدي حصل يوم الأربعاء الرابع والعشرين من تشرين الاول /اكتوبر في البرلمان العراقي علي ثقة النواب ليبدأ أعماله رسمياً وقانونياً كرئيس وزراء لهذا البلد.

انتهي** ع ج** 1837

