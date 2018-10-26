ايران واندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم طبية

وضمت مذكرة التفاهم تعاون البلدين في مجال تقديم الخدمات الصحية والأدوية والأجهزة الطبية والأبحاث والتنمية الطبية والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية وطب الأعشاب والطوارئ الطبية وإدارة الأزمات عند حدوث كوارث طبيعية.

كما إلتقي وزير الصحة الايراني خلال الملتقي بنظيره الهندي «جي بي نادا» مؤكداً خلال اللقاء علي الكفاءة التي يتمتع بها البلدان في العلوم الطبية وانتاج الدواء وانتاج الأمصال.

كما التقي الوزير الايراني بنظيرته الروسية «فيرونيكا سكفورتسوفا» علي هامش الملتقي، تطرق الجانبان فيه الي توسيع نطاق التعاون الطبي والتعليم الطبي الثنائي وتوفير الدواء.

يُذكر بأنّ ملتقي ذكري إصدار بيان ألماتي الأربعين بدأ أعماله منذ أمس الخميس وسيستمر حتي غداً السبت، شارك فيه 194 وزيراً في آستانا عاصمة كازاخستان.

وكان بيان «ألماتي» الكازاخي قد عُرِفَ بعبارته الشهيرة «الصحة لنا جميعاً حتي عام 2000» ليكون تعبيراً عن حق جميع البشر بالتمتع بصحة جسمية ونفسية واجتماعية.

انتهي** ع ج** 1837

